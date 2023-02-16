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ChatGPT影響教育、多校研議規範　教育部將與大學討論

▲美國OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，衝擊教學現場，目前國內有多所大學研議規範。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，衝擊教學現場，目前國內有多所大學研議規範。（圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／綜合報導

美國OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，2個月來，用戶數飆破1億人口，掀全球AI（人工智慧）熱潮，但國內外許多學生會利用ChatGPT來寫作業或論文，衝擊教學現場，目前國內有多所大學研議規範，教育部也表示，將與各大學就此議題交換意見。

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美國OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，Google「Bard」、中國百度「文心一言」也紛紛加入戰場，全球AI軍備競賽的時代已經展開，國科會日前也說，預計在今年底推出台灣版ChatGPT，避免大陸版出現偏見論述。

而近期國內外紛紛傳出，ChatGPT除日常對話外，還能解答考試目，甚至有學生會用此寫作業、做報告、代寫論文等，這也引起國內各大學重視。

科大生小恩接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己就利用ChatGPT寫通識課的音樂心得報告，但寫出來的東西很死板，自己還是有把內容稍微修改，拿到了90分，還有一時興起，下指令寫了Java程式，都驗證無誤，身邊有些同學都在用ChatGPT寫作業跟報告了，但他還是想學會怎麼寫程式，所以並不會過度依賴ChatGPT。他認為，ChatGPT是很好的輔助工具、學習工具，可以正向看待。

清華大學日前舉行校務會報，宣步將成立工作小組，討論ChatGPT及AI對大學的學術和教學的輔助和影響，希望一兩個月內訂定相關規範或準則，給教師參考，防範可能延伸的學術抄襲或學術倫理等爭議。

台大表示，學校正蒐集相關資料，會進一步研議。資管系兼任助理教授楊立偉表示，AI雖然可以生成語句通順的文章，但缺乏原創性，且文章內容經過比較後，仍能分辨出是學生寫的或是機器人寫的，若內容制式化、空洞、不深入，就可能是代筆。

但他認為，使用ChatGPT是時代趨勢，大學不該禁止使用，而是讓學生活用，學校這邊可以建立把關機制、規定考試檢定等禁止使用。

中華大學將採取3點辦法因應，包括把ChatGPT內容放入AI體驗課程中、成立工作坊探討對教學的幫助、以及與企業合作隨時掌握ChatGPT的最新發展。

中原大學則提出5項具體措施，包括課程加入新興科技與AI的應用與趨勢變化、開設教學工作坊、以新興科技教學作為高教深耕第二期分項計畫、利用新科技引導學生有效使用ChatGPT及AI。

教育部表示，針對ChatGPT等AI相關議題，因涉及大學課程教學等事項，教育部除了與清大了解校內規畫及想法外，後續也會跟各大學協進會交換意見。

大學招聯會提到，將經招聯會常委會討論後，將發文提醒各大學，在甄選過程加強筆試、口試或實作，也會蒐集各大學因應措施，開會討論後再制訂相關防弊規範。

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