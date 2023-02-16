ChatGPT影響教育、多校研議規範　教育部將與大學討論

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而近期國內外紛紛傳出，ChatGPT除日常對話外，還能解答考試目，甚至有學生會用此寫作業、做報告、代寫論文等，這也引起國內各大學重視。
科大生小恩接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己就利用ChatGPT寫通識課的音樂心得報告，但寫出來的東西很死板，自己還是有把內容稍微修改，拿到了90分，還有一時興起，下指令寫了Java程式，都驗證無誤，身邊有些同學都在用ChatGPT寫作業跟報告了，但他還是想學會怎麼寫程式，所以並不會過度依賴ChatGPT。他認為，ChatGPT是很好的輔助工具、學習工具，可以正向看待。
清華大學日前舉行校務會報，宣步將成立工作小組，討論ChatGPT及AI對大學的學術和教學的輔助和影響，希望一兩個月內訂定相關規範或準則，給教師參考，防範可能延伸的學術抄襲或學術倫理等爭議。
台大表示，學校正蒐集相關資料，會進一步研議。資管系兼任助理教授楊立偉表示，AI雖然可以生成語句通順的文章，但缺乏原創性，且文章內容經過比較後，仍能分辨出是學生寫的或是機器人寫的，若內容制式化、空洞、不深入，就可能是代筆。
但他認為，使用ChatGPT是時代趨勢，大學不該禁止使用，而是讓學生活用，學校這邊可以建立把關機制、規定考試檢定等禁止使用。
中華大學將採取3點辦法因應，包括把ChatGPT內容放入AI體驗課程中、成立工作坊探討對教學的幫助、以及與企業合作隨時掌握ChatGPT的最新發展。
中原大學則提出5項具體措施，包括課程加入新興科技與AI的應用與趨勢變化、開設教學工作坊、以新興科技教學作為高教深耕第二期分項計畫、利用新科技引導學生有效使用ChatGPT及AI。
教育部表示，針對ChatGPT等AI相關議題，因涉及大學課程教學等事項，教育部除了與清大了解校內規畫及想法外，後續也會跟各大學協進會交換意見。
大學招聯會提到，將經招聯會常委會討論後，將發文提醒各大學，在甄選過程加強筆試、口試或實作，也會蒐集各大學因應措施，開會討論後再制訂相關防弊規範。