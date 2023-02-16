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環島之星7大夢幻支線！加碼「雙鐵賞櫻團」　早鳥省2千元

▲「環島之星夢想號-迪士尼」推出就造成旅客瘋搶搭乘，易遊網再宣布加碼2套票、1賞櫻包團優惠。（圖／記者汪睿琦攝）
▲「環島之星夢想號-迪士尼」推出就造成旅客瘋搶搭乘，易遊網再宣布加碼2套票、1賞櫻包團優惠。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

超人氣台鐵列車「環島之星」1月換新裝亮相，搭上迪士尼百年慶典推出「環島之星夢想號-迪士尼」，推出就造成旅客瘋搶搭乘，年假期間更班班爆滿，人氣驚人。搭上228熱潮，營運商易遊網開心宣布已有破千人藉由環島之星創下13小時環島創舉，並且公布7大最受歡迎景觀區段，包含台北到礁溪、花蓮到台東、屏東到台東等熱門濱海支線，還有彰化到台南、苗栗到台中等飽覽西半部地區綠油油的稻田景觀。除此之外易遊網更看準賞櫻商機，推出限時專屬折扣碼，2/22到4/19間凡預訂豐富行、自由行、自駕遊商品，滿額最高現折2千元。還不趕緊訂好鬧鐘，228輕鬆賞櫻去了！

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易遊網指出，今年農曆春節環島之星大受鐵道迷歡迎，首次設計推出的「13小時環島套票」也突破千人挑戰成功，無論是鐵道迷或迪士尼迷，在列車上都有相當開心的旅遊體驗。同時，易遊網也公布最受歡迎7大支線給民眾參考，喜歡看海的朋友可選擇「花蓮到台東」欣賞花東縱谷鬼斧神工奇景、「台北到礁溪」遙望龜山島飽覽海天一色美景、「屏東到台東」支線則經過太平洋海岸的多良車站，沿途海景包準你相機快門停不下來！

▲易遊網宣布短短推出一個多月，就已破千人完成13小時環島創舉，其中7大支線最受歡迎。（圖／易遊網提供）
▲易遊網宣布短短推出一個多月，就已破千人完成13小時環島創舉，其中7大支線最受歡迎。（圖／易遊網提供）
喜歡山線、人文景觀的朋友們也有不同選擇，像是「苗栗到台中」的三義至泰安區段，即可一窺素有「台版大峽谷」美稱的火炎山；前往「彰化到台南」區段，沿途行經全台最大平原－嘉南平原，看風吹稻田的療癒景色；熱愛蒐集古蹟的朋友，「高雄到屏東」則能欣賞全台唯一的二級古蹟火車鐵橋「高屏溪舊鐵橋」，感受百年鐵道的年代風華。

承襲上述榜單，易遊網更深入針對旅客喜愛看山、看海需求，特別推出「仰山套票」及「望海套票」。若你是山野派，「仰山套票」將帶你進入往返花東地區的支線旅程，途中行經最美山間的花東縱谷，沿路的綿延稻海隨著季節變化呈現翠綠與金黃稻田，恬靜的田園風光盡收眼底。此外，從池上到台東時，經過有「水在走的橋」之稱的二層坪水橋，當花季期間還能看到嬌豔的波斯菊花海，超級夢幻。

▲搭台北往礁溪支線，經過「石城-大里」區段可遙望龜山島美景。（圖／易遊網提供）
▲搭台北往礁溪支線，經過「石城-大里」區段可遙望龜山島美景。（圖／易遊網提供）
▲「望海套票」一次飽覽南迴海景，還會刻意放慢車速，讓旅客享受海上列車的漸層藍夢幻景緻。（圖／易遊網提供）
▲「望海套票」一次飽覽南迴海景，還會刻意放慢車速，讓旅客享受海上列車的漸層藍夢幻景緻。（圖／易遊網提供）
▲主打縱谷美景的「仰山套票」，體驗花東縱谷的自然風情。（圖／易遊網提供）
▲主打縱谷美景的「仰山套票」，體驗花東縱谷的自然風情。（圖／易遊網提供）
海線派的朋友也能獲得滿足，「望海套票」深入新左營到台東往返區段，最令旅人醉心的莫過於南迴海岸的漸層藍海景，進入「瀧溪-金崙」區段更安排列車慢行，讓旅客可以緩緩欣賞多良車站的無敵景觀，感受宛如《神隱少女》乘坐海上列車的搭乘體驗！上述兩款套票最低優惠只要990元，還含列車上DIY體驗活動。

除此之外，看準賞櫻風潮易遊網也推出不少雙鐵賞櫻套票！包含「高鐵+環島之星˙阿里山森鐵小火車+神木群棧道+奮起湖2天」，一次飽覽阿里山多元豐富的櫻花品種，並體驗亞洲最高窄軌火車；「環島之星˙台東太麻里賞櫻+關山單車輕騎+季節採果體驗3天(中部出發)」，安排旅客前往台東賞櫻勝地太麻里，以及化身小農體驗採果樂趣等行程。

至於每檔活動民眾最期待的限時優惠也趁勢推出！易遊網加碼再祭「環島之星夢想號」專屬折扣碼，2/22起至4/19止，凡預訂豐富行、自由行、自駕遊商品，滿額最高現折2000元！結帳輸入「disney1200」，單筆滿15,000元即可現折1,200元；若是早鳥預訂更划算，出發日前45天訂購，結帳輸入「disney2000」，單筆滿15,000元現減2,000元，等於越早卡位越優惠喔！

說到櫻花季絕對會想到日韓！針對3月至5月日韓櫻花季，可樂旅遊安排了「偶像同款景點」旅行包，直衝話題韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》男女主角浪漫漫步的「鏡浦台」環湖櫻花步道、當紅偶像男團BTS同款「江陵海邊巴士站」等，輕鬆和歐爸偶像們GET同款；另外還有其他2種玩法，像是在櫻花簇擁下完成馬拉松創舉、賞櫻完去住高奢星級酒店等等，讓你追星、追櫻一次滿足！

▲看準賞櫻風潮易遊網也推出推出雙鐵賞櫻限時專屬折扣碼，2/22到4/19間凡預訂豐富行、自由行、自駕遊商品，滿額最高現折2千元。（示意圖／記者汪睿琦攝）
▲看準賞櫻風潮易遊網也推出推出雙鐵賞櫻限時專屬折扣碼，2/22到4/19間凡預訂豐富行、自由行、自駕遊商品，滿額最高現折2千元。（示意圖／記者汪睿琦攝）
▲哈韓追星族快看！可樂旅遊推薦3大南韓賞櫻新玩法，可去《鬼怪》與孔劉歐爸get同款櫻花雨，還有BTS粉絲必打卡的濱海巴士站，讓你邊賞櫻還能兼追星。（圖／可樂旅遊提供）
▲哈韓追星族快看！可樂旅遊推薦3大南韓賞櫻新玩法，可去《鬼怪》與孔劉歐爸get同款櫻花雨，還有BTS粉絲必打卡的濱海巴士站，讓你邊賞櫻還能兼追星。（圖／可樂旅遊提供）

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