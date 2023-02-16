環島之星7大夢幻支線！加碼「雙鐵賞櫻團」　早鳥省2千元

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喜歡山線、人文景觀的朋友們也有不同選擇，像是「苗栗到台中」的三義至泰安區段，即可一窺素有「台版大峽谷」美稱的火炎山；前往「彰化到台南」區段，沿途行經全台最大平原－嘉南平原，看風吹稻田的療癒景色；熱愛蒐集古蹟的朋友，「高雄到屏東」則能欣賞全台唯一的二級古蹟火車鐵橋「高屏溪舊鐵橋」，感受百年鐵道的年代風華。
承襲上述榜單，易遊網更深入針對旅客喜愛看山、看海需求，特別推出「仰山套票」及「望海套票」。若你是山野派，「仰山套票」將帶你進入往返花東地區的支線旅程，途中行經最美山間的花東縱谷，沿路的綿延稻海隨著季節變化呈現翠綠與金黃稻田，恬靜的田園風光盡收眼底。此外，從池上到台東時，經過有「水在走的橋」之稱的二層坪水橋，當花季期間還能看到嬌豔的波斯菊花海，超級夢幻。
海線派的朋友也能獲得滿足，「望海套票」深入新左營到台東往返區段，最令旅人醉心的莫過於南迴海岸的漸層藍海景，進入「瀧溪-金崙」區段更安排列車慢行，讓旅客可以緩緩欣賞多良車站的無敵景觀，感受宛如《神隱少女》乘坐海上列車的搭乘體驗！上述兩款套票最低優惠只要990元，還含列車上DIY體驗活動。
除此之外，看準賞櫻風潮易遊網也推出不少雙鐵賞櫻套票！包含「高鐵+環島之星˙阿里山森鐵小火車+神木群棧道+奮起湖2天」，一次飽覽阿里山多元豐富的櫻花品種，並體驗亞洲最高窄軌火車；「環島之星˙台東太麻里賞櫻+關山單車輕騎+季節採果體驗3天(中部出發)」，安排旅客前往台東賞櫻勝地太麻里，以及化身小農體驗採果樂趣等行程。
至於每檔活動民眾最期待的限時優惠也趁勢推出！易遊網加碼再祭「環島之星夢想號」專屬折扣碼，2/22起至4/19止，凡預訂豐富行、自由行、自駕遊商品，滿額最高現折2000元！結帳輸入「disney1200」，單筆滿15,000元即可現折1,200元；若是早鳥預訂更划算，出發日前45天訂購，結帳輸入「disney2000」，單筆滿15,000元現減2,000元，等於越早卡位越優惠喔！
說到櫻花季絕對會想到日韓！針對3月至5月日韓櫻花季，可樂旅遊安排了「偶像同款景點」旅行包，直衝話題韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》男女主角浪漫漫步的「鏡浦台」環湖櫻花步道、當紅偶像男團BTS同款「江陵海邊巴士站」等，輕鬆和歐爸偶像們GET同款；另外還有其他2種玩法，像是在櫻花簇擁下完成馬拉松創舉、賞櫻完去住高奢星級酒店等等，讓你追星、追櫻一次滿足！