快訊／劉文正沒死！夏玉順親口證實　演假死戲碼原因曝光

網友轟劉文正之亂　但到底是誰謀殺了一代巨星？

▲一代巨星劉文正昨日傳出烏龍死訊，前經紀人好友夏玉順今終於承認是假消息。（圖／華視提供）
▲一代巨星劉文正昨日傳出烏龍死訊，前經紀人好友夏玉順今終於承認是假消息。（圖／華視提供）

文/楊慧玲

一代巨星劉文正到底還在不在人世，是娛樂圈這兩天最熱鬧的新聞，在佔據了無數版面、累積多少不捨淚水後，卻一夕翻盤，宣稱是劉文正好友的資深經紀人夏玉順，因未經證實就先向媒體開了口，中間也多次向媒體強調自己是第一手消息，但最終證實了這只是一場鬧劇！

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對於這場烏龍死訊的內幕，大家仍是覺得莫名其妙。劉文正淡出螢光幕多年、低調已久，新世代甚至有很多年輕人根本不知道他的招牌歌曲有哪些，夏玉順指出「詐死」是不堪多次邀約復出之擾，但在大多數人都找不到劉文正狀況下，到底誰會覺得不堪其擾？種種說詞都出現了重大矛盾，無法理解曾是許多大咖藝人幕後推手的夏玉順，這樣荒謬的操作目的到底是為了什麼？

以往娛樂產業與媒體之間一直都是魚幫水水幫魚的合作關係，記者們的心態大都是能幫忙宣傳我們就盡量幫忙，當然就點閱率而言，也會希望能有些八卦點可操作，這樣既能幫助娛樂作品的擴散，藝人的多面向更能被觀眾們看見，也能創造更多娛樂話題。

是的，我們產出的內容，不會只是記者高興就好、藝人開心就好，還得嚴守新聞道德、新聞價值與法律，更是對自己的筆有所交代。

曾幾何時，在資訊碎片化的年代，藝人與媒體之間，卻逐漸發展成敵對與互不信任狀態，甚至是利用的關係。

▲左起姚淳耀、彭千祐、宋芸樺、曾敬驊、范少勳、黑嘉嘉出席新戲卡司發布會。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲左起姚淳耀、彭千祐、宋芸樺、曾敬驊、范少勳、黑嘉嘉出席新戲卡司發布會。（圖／愛奇藝國際站提供）
昨天是娛樂圈有史以來最忙碌的情人節，除了劉文正烏龍死訊外，還有兩個結婚喜訊，分別是戲劇圈的姚淳耀和范少勳。當天這兩位演員出席了《不良執念清除師》新戲卡司記者會，現場媒體和演員們聊了一個多小時找新聞點，會後不久，精品品牌發了通稿，發布了兩人的各自婚訊，那一個多小時的內容都只能作廢，娛樂記者們瞬間炸鍋，但傻眼過後也還是摸著鼻子默默發稿，畢竟結婚是喜事，我們也是由衷祝福。

▲李靚蕾（左）的律師再發出聲明，指出前夫王力宏（右）扭曲隱瞞事實。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左）與王力宏（右）在情人節當天不斷透過律師展開聲明攻防戰。（圖／翻攝李靚蕾IG）
喜訊、烏龍死訊外，王力宏與李靚蕾的多次離婚聲明也來湊熱鬧。去年，全台灣的媒體都被上了一課，大S汪小菲、王力宏李靚蕾、江宏傑福原愛，每一對離婚夫婦都是記者們法律課的專業導師，他們在社群軟體上攻防的系列文章，都讓我們對於兒少法的相關權益知之甚詳。

身為記者，最心酸就是聽到「記者都亂寫」，但其實我們在下筆之前，真的也是經歷了許多掙扎與糾結。

早在兩個月前，我們就收到了劉文正過世傳言，但在多方查證下，仍不能百分百確認消息真假，當時決定了，寧可晚出，也不要推出讓自己良心不安的新聞。而在劉文正過世消息於昨天正式爆出時，也是有資深同業前輩仍窮盡查證義務，最終讓真相水落石出。

媒體善盡查證的責任，但我們沒有上帝視角，也無權批判或是復活一個人，但日復一日，我們都仍在尋找故事與真相。

「不寫這則新聞會不會怎麼樣？」

「不會怎麼樣！」

願我們都有漏得起新聞的勇氣。

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