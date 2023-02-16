網友轟劉文正之亂　但到底是誰謀殺了一代巨星？

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以往娛樂產業與媒體之間一直都是魚幫水水幫魚的合作關係，記者們的心態大都是能幫忙宣傳我們就盡量幫忙，當然就點閱率而言，也會希望能有些八卦點可操作，這樣既能幫助娛樂作品的擴散，藝人的多面向更能被觀眾們看見，也能創造更多娛樂話題。
是的，我們產出的內容，不會只是記者高興就好、藝人開心就好，還得嚴守新聞道德、新聞價值與法律，更是對自己的筆有所交代。
曾幾何時，在資訊碎片化的年代，藝人與媒體之間，卻逐漸發展成敵對與互不信任狀態，甚至是利用的關係。
昨天是娛樂圈有史以來最忙碌的情人節，除了劉文正烏龍死訊外，還有兩個結婚喜訊，分別是戲劇圈的姚淳耀和范少勳。當天這兩位演員出席了《不良執念清除師》新戲卡司記者會，現場媒體和演員們聊了一個多小時找新聞點，會後不久，精品品牌發了通稿，發布了兩人的各自婚訊，那一個多小時的內容都只能作廢，娛樂記者們瞬間炸鍋，但傻眼過後也還是摸著鼻子默默發稿，畢竟結婚是喜事，我們也是由衷祝福。
喜訊、烏龍死訊外，王力宏與李靚蕾的多次離婚聲明也來湊熱鬧。去年，全台灣的媒體都被上了一課，大S汪小菲、王力宏李靚蕾、江宏傑福原愛，每一對離婚夫婦都是記者們法律課的專業導師，他們在社群軟體上攻防的系列文章，都讓我們對於兒少法的相關權益知之甚詳。
身為記者，最心酸就是聽到「記者都亂寫」，但其實我們在下筆之前，真的也是經歷了許多掙扎與糾結。
早在兩個月前，我們就收到了劉文正過世傳言，但在多方查證下，仍不能百分百確認消息真假，當時決定了，寧可晚出，也不要推出讓自己良心不安的新聞。而在劉文正過世消息於昨天正式爆出時，也是有資深同業前輩仍窮盡查證義務，最終讓真相水落石出。
媒體善盡查證的責任，但我們沒有上帝視角，也無權批判或是復活一個人，但日復一日，我們都仍在尋找故事與真相。
「不寫這則新聞會不會怎麼樣？」
「不會怎麼樣！」
願我們都有漏得起新聞的勇氣。