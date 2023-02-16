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以基隆旭川為名　海軍高效能艦第三艦「旭江軍艦」下水

▲海軍、中科院與龍德造船廠代表出席「海軍高效能艦艇第三艦命名暨下水典禮」。（圖／軍聞社提供）
▲海軍、中科院與龍德造船廠代表出席「海軍高效能艦艇第三艦命名暨下水典禮」。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

面對中國對台軍事威脅，國軍持續打造不對稱戰力。海軍、中科院及龍德造船廠今（16）日共同舉行「海軍高效能艦艇第三艦命名暨下水典禮」，「旭江」取自基隆市旭川河，意涵在期望該艦如初升旭日，日漸強盛，將成為海軍反制共軍船艦進犯的防禦力量。

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根據軍媒軍聞社報導，「海軍高效能艦艇第三艦命名暨下水典禮」包括海軍副司令胡展豪中將伉儷、中科院副院長王庭輝、龍德公司黃守貞董事長等人一同出席，見證「國防自主」、「國艦國造」政策向前持續邁進。

胡展豪致詞時指出，「旭江軍艦」為高效能艦艇第三艦，該艦於110年12月28日開工，並於111年3月31日安龍，今日在團隊努力下，達成了「命名暨下水」重要建造節點，海軍、中科院及造船廠全體人員的努力，都是國艦國造持續邁進的重要關鍵，他對所有造艦的參與者，表達由衷的感謝之意。

胡展豪強調，「高效能艦艇」的命名暨下水典禮，向國人展現出海軍持續提升戰力及捍衛國家安全的決心，更證明推動國防自主政策，可以為國內產業經濟成長及創新技術提供平臺，讓產業始終保有競爭力，同時創造出「提升國軍戰力」、「強化研發能量」及「帶動產業發展」的三贏局面。

「旭江軍艦」是經由去年網路命名票選而來，「旭江」取自基隆市旭川河，意涵在期望該艦如初升旭日，日漸強盛；胡展豪表示，每一艘新造艦，都被賦予防衛作戰、海洋戰略的使命與任務，當為軍艦命名後，代表她即將開始捍衛海疆、守護國家安全。

2012年龍德造船廠贏得海軍高效能艦原型艦合約，建造沱江級巡邏艦原型艦，命名為沱江軍艦。「高效能艦艇後續艦」首艘量產艦命名為「塔江軍艦」。

「高效能艦艇後續艦」可攜帶12枚反艦飛彈，另可攜帶16枚海劍二型防空飛彈；「高效能艦艇後續艦」使用新型方陣快砲Block 1B型，具備攔截水面快艇等攻擊的反制戰力，另配有STIR射控雷達與中科院研發的海蜂眼雷達。

▲塔江艦彈艙與海蜂眼雷達。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07)
▲塔江艦上雄二與雄三反艦飛彈彈艙與海蜂眼雷達。(圖／記者呂炯昌攝)

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