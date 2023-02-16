男星與啦啦隊女神滾床單！甜蜜互相餵食　老婆全知情

田亞霍2023開春添喜「好事成雙」，預計3月迎接二寶誕生的他，睽違兩年在情人節發行新單曲〈被動學〉，MV找來「樂天女孩」雅涵演出，MV中還有親密床戲，不過這些老婆都知道，且放心的讓兩人發揮。
記者吳雨婕/綜合報導
新歌〈被動學〉歌詞主要講述在愛情中「被動」與「習慣」得高分的資優生忘了「保鮮」維持熱度，而最後讓情感逝去卻不自知的悲傷心境，對照自身婚姻甜蜜的現況，主要負責寫曲的田亞霍坦言自己看了歌詞很有共鳴，體會到「習慣是愛情的殺手」的他，透露自己與老婆保持婚姻鮮度的方式就是培養共同興趣，尊重、信任、體諒更是維持婚姻不二法門，田亞霍表示：「雖然我也是一個會容易『習慣』的人，但不會覺得對方的付出是理所當然，也會培養共同嗜好，一起打德州撲克、看電影跟動漫，增進互動感。」
田亞霍〈被動學〉MV配對人氣「樂天女孩」雅涵演情侶，兩人談情說愛拍另類床戲坦蕩蕩，原來田亞霍老婆全知情，更笑說：「期待看成品！」這次MV女主角特別力邀IG擁70萬粉絲的人氣樂天女孩雅涵跨刀，兩人年紀相仿加上外型速配，在劇中扮情侶特別有化學火花，不僅甜蜜餵食，更同躺一床深情對望，儘管是「普級另類床戲」，兩人默契十足的演出讓這齣MV更顯戲劇張力！說起彼此認識的淵源，原來早就認識的兩人除了先前在音樂上有合作外，雅涵與田亞霍老婆更是彼此熟識的朋友，也無怪田亞霍能放心演出深情對手戲。