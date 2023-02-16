卸下外商主管職、泰國新住民嫁來台灣 勞動部助微型創業
原本在泰國擔任外銷公司特助的新住民林懿玲，畢業工作三年後，不顧父親的反對遠嫁台灣，甘願捨棄高薪待遇、亮麗的高跟鞋與套裝，伴隨先生一起到傳統市場擺攤賣麵。林懿玲深知傳統的銷售手法無法讓更多人嘗到手工古法製麵的好口感，因此運用了勞動部高屏澎東分署「微型創業鳳凰」輔導資源，成功獲得資金並用來增加設備及拓展更多銷售通路，讓原本只飄流在市場裡的獨特麵香，聲名大噪。
記者賴正琳／綜合報導
49歲的林懿玲與先生在十多年前來台念書時相識，婚後便一起經營老字號製麵攤，因緣際會下和來自一位汕頭的老師傅學習汕頭麻辣醬的做法，因此興起了自創品牌的念頭，設立「永康添玲玲日曬拌麵」，並在勞動部創業顧問的輔導協助及資金挹注下，融合了製麵專業與自身的外銷能力，將傳統實體店面銷售型態轉為電商批發零售，並順勢將產品外銷到澳洲、泰國、南美洲等地，更將台式的日曬乾拌麵結合經典的泰式酸辣蝦湯、泰式綠咖哩口味，一舉將品牌知名度打回泰國市場，讓遠在泰國的家人與朋友都能品嘗到台灣日曬麵的好滋味。
林懿玲受到勞動部對中高齡及新住民創業者的多元協助，也積極展開行銷宣傳，希望能將此資源轉介給身邊更多姊妹運用；並持續與創業顧問保持聯繫，透過貸款後諮詢輔導服務，精進自身的創業知能與檢視事業體質，期能開拓更多國內外通路，讓生意更加穩健茁壯。
勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，為協助民眾創業成功，降低創業風險，勞動部「微型創業鳳凰計畫」提供免費創業研習課程、免費顧問團隊諮詢輔導、協助創業貸款申請等服務，以強化、穩健民眾的創業能量。其中創業貸款不但免保證人及擔保品、低利率，且前2年免利息，最高額度可貸200萬元。歡迎有創業意願的民眾撥打免付費專線0800-092-957，或上「微型創業鳳凰」官網查詢。