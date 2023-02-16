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摺疊機再一台！OPPO Find N2 Flip售3萬1990元　預購送錶

▲OPPO Find N2 Flip正式登台，售價3萬1990元，預計2/25上市，即日起開放預購，預購加送手錶、閃充組等好禮。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip正式登台，售價3萬1990元，預計2/25上市，即日起開放預購，預購加送手錶、閃充組等好禮。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

不讓三星專美於前，台灣小摺疊機再來一台！ OPPO今（16）日在台推出Find N2 Flip摺疊手機，為直式摺疊機。賣點在於外螢幕採用3.26吋，可運用的範圍更大，同時搭配強悍的哈蘇影像系統，預計2/25開賣，8＋256GB售價31990元。即日起～2/24開放預購，預購可獲得OPPO Watch Free智慧錶（市值＄2,990）以及超級閃充組等預購禮。

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OPPO今(16)日在台灣推出直立式的小摺疊機Find N2 Flip，重量僅191克，外觀設計簡潔流暢，口袋尺寸的大小適合放入任何包包。OPPO Find N2 Flip在台上市「月曜紫」及「天際黑」兩色，搭載3.26吋多功能外螢幕，不需翻開手機即可左滑使用相機、查看行程、天氣、計時器及錄音等功能，「即時回覆」功能更可以透過外螢幕使用預設訊息回覆簡訊、LINE、Instagram等即時訊息。展開後的內螢幕則是6.8吋，21：9的大螢幕，搭配120Hz更新率自適應螢幕。

OPPO Find N2 Flip採用新一代自研水滴轉軸較業界其他轉軸更為輕巧，打造業界最淺摺痕。硬體規格部分，主鏡頭搭載5000萬畫素IMX890感光元件，前鏡頭則是採用與Sony聯合開發的IMX709感光元件，且搭載旗艦影像系統MariSilicon X自研影像NPU晶片和Hasselblad哈蘇影像系統。

多角度自由懸停的功能也提供熱愛拍照、攝影的消費者更豐富的拍照選擇。無論是使用5000萬畫素高感光主鏡頭或3200萬畫素前鏡頭，透過Find N2 Flip更能以四大懸停模式，無需手機支架即可隨意調整拍攝角度，配合預設手勢輕鬆完成拍攝。在處理器方面，Find N2 Flip搭載採用4nm先進製程的聯發科Dimensity 9000+，搭配44W SUPERVOOCTM超級閃充，是現今小摺疊手機中最強閃充技術，只要57分鐘即可充飽電量至100%，電量為4300mAh。

OPPO Find N2 Flip購機資訊

  • 售價：31990元
  • 預購禮：即日起至2/24，可獲得OPPO Watch Free（市值2,990元）、OPPO 80W SUPERVOOCTM 超級閃充電源充電器+OPPO閃充傳輸線（Type-C to USB-A）（市值1,780元）。於OPPO網路商店預購可享OPPO Enco Free2 專屬加購價1,500元（市值2,990元）。分享開箱照可獲得紅利點數500。
  • 上市禮：2/25~3/31可享限量上市購機禮，於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店選購Find N2 Flip再加贈OPPO Watch Free(市值2,990元）。
  • 首賣禮：2/25首銷當日至指定體驗店，包含：台北三創/台中三民/高雄夢時代)限時排隊完成取機，加碼再送統一超商禮券2,000＋OPPO Enco Air2 真無線耳機（市值1,999元）。
  • 首四日：2/25~2/28，於指定3家體驗店體驗Find N2 Flip可獲得統一超商電子購物金100。
  • 購機禮：上述購機活動皆可至官網完成登錄享12個月螢幕意外保障及6個月延長保固（市值＄6,599），還有限量200組最新款OPPO Enco Air3真無線耳機(市值$2,099)，官網登錄即可直接帶回家，除此之外，還可參加抽獎，有機會抽中「Gogoro VIVA MIX BELT」（市值79,980元）。
▲OPPO Find N2 Flip。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip 提供兩種顏色，黑色系預料可以增加不少男性族群使用。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip封面螢幕有3.26吋，使用上更加順暢。(圖／記者周淑萍攝)

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