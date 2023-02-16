淨零減碳轉型升級 金屬中心成立一站式減碳服務資源平台
金屬中心配合經濟部工業局產業淨零碳排推動，偕同台灣螺絲工業同業公會、台灣經濟研究院於日前舉辦「扣件產業低碳轉型推動說明會」，聚焦說明歐盟碳邊境調整機制（CBAM）初步規範，對於扣件產業的影響及政府因應資源進行討論。
記者陳美嘉／高雄報導
經濟部次長林全能於說明會中表示，扣件產業對我國經濟發展有相當貢獻，碳中和、淨零是國際趨勢，中鋼公司、金屬中心都具備專業技術及經驗，經濟部工業局已整合資源來協助產業做好準備，讓CBAM不是危機而是轉機，藉此提升扣件產業國際競爭力。
金屬中心董事長林仁益於說明會中表示，全力支援經濟部推動產業淨零減碳，加強在減碳人才培育與產業輔導服務的完善。金屬中心因應經濟部減碳資源整合，加上與扣件產業聚落具有地緣責任，將整合相關資源，成立完整性的「一站式服務平台」，提供產業全面的淨零減碳解決方案，藉由專家服務團及政府資源，辦理工作坊、標竿企業分享與實際演練碳管理工具，透過多元管道讓業者加速建立減碳能量。
經濟部也表示，未來將針對疫後特別預算，提供業者於「智慧化、低碳化」兩項主題的輔導預算經費，金屬中心將協助扣件產業提出改善方案、檢視節能成效，達成減碳目標以提高優勢。