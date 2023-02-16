任內最後訪台！巴國總統會蔡英文　自稱「懂感恩的朋友」

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她提到，從2016年以來，自己兩度率團訪問巴拉圭。2018年，阿布鐸就職後，第一次國是訪問就是來到臺灣。透過元首互訪和各領域的交流，台灣和巴拉圭不斷深化邦誼，也創造出許多合作成果。
蔡英文特別感謝阿布鐸多次在國際場合，呼籲支持台灣的國際參與，也感謝巴拉圭的部會首長，以各種方式為台灣發聲，台灣和巴拉圭可以攜手為世界做出更多貢獻。
如同阿布鐸曾引用教宗的一段話，「我們都在同一艘船上，我們應該要努力不再讓高牆分隔彼此」，不論是面對疫情、氣候變遷或是威權主義擴張等全球挑戰，都需要彼此團結合作，共同追求人類最大福祉。
蔡英文表示，過去這幾年，台灣和巴拉圭共同面對疫情的挑戰，期待藉著這次的訪問交流，兩國持續加強合作，一起開創疫後經濟的繁榮發展。並祝福阿布鐸伉儷以及所有貴賓訪問圓滿順利。
阿布鐸指出，他今天以一個懂得感恩的朋友的身分站在這裡，他們不曾忘記接受過朋友幫助，尤其是真誠而忠實的友誼受到考驗，如受到疫情的衝擊時，台灣即時提供人道援助，協助巴拉圭及全世界度過疫情的難關。
阿布鐸認為，用「有緣千里來相會」來形容巴拉圭與台灣的邦誼再貼切不過，彼此長達60多年不曾間斷的雙邊關係，為台巴兩國政府勾勒出非常重要的歷史軌跡。
阿布鐸說，無論是經貿或文化交流方面，在坦誠及互助合作的基礎上，雙邊關係日益茁壯，他感到很驕傲。台灣政府提供寶貴的技術合作，協助巴拉圭發展對人民福祉至為關鍵的領域，如醫療衛生、教育及人力資源培訓，更是令人難忘。
阿布鐸相信，密切的合作是兩國關係穩固而長遠的秘訣。如今台巴兩國不僅是友邦，更是策略聯盟的夥伴，雙方擁有共同的價值及願景，希望世界更加民主且永續的發展，所有國家都更安全、自由，並具備更多發展機會。
巴拉圭與台灣共同堅信、並堅決捍衛國家之間應該和平相處，也同樣尊重國家自主、領土完整、人民自決、民主、法治、人權以及自由等價值。
阿布鐸表示，作為邦誼友好的具體表現，巴拉圭始終基於聯合國創始憲章所揭示的普世性以及平等原則，支持台灣參與聯合國體系。巴拉圭相信台灣是珍貴的夥伴，可以對國際社會提供重要的貢獻，幫助世界各國克服現今人類所需面對的重大考驗，例如對抗貧窮、氣候變遷及消弭恐怖主義。
阿布鐸也對台灣人民表達最深最誠摯的敬意，他表示，台灣人民勇敢地為自由奮鬥並捍衛主權獨立，儘管面對持續的威脅及緊張局勢，也不曾放棄對和平的堅持，繼續扮演區域民主燈塔的角色；此外，台灣更是一個致力推廣科技、希望透過科技讓世界變得更美好的國家，這一切讓台灣成為值得效仿的典範。
阿布鐸提到，這次是他最後一次以國家元首的身分來台灣進行訪問，除了要再次重申巴拉圭對台灣最堅定的承諾，更重要的是，他相信台巴將會繼續深化這份友誼。雖然此行他是以總統的身分，來向蔡英文辭行，但他相信，台灣這個國家、台灣的人民、台灣的總統、兩國的歷史，將會永遠刻在他以及所有巴拉圭人民的心裡。