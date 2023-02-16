劉文正死訊是假的！白冰冰「眼淚白流」發飆：真的不好笑
一代巨星、偶像始祖劉文正昨（15）日傳出在去年11月12日便因心肌梗塞離世，享壽70歲，經紀人兼好友夏玉順也證實此事，豈料他今（16）日又改口：「還在，但永遠不會見人，他確實發生心肌梗塞，但有救回來了！」假死消息一出，讓粉絲們相當傻眼，對此，資深藝人白冰冰也發文怒嗆：「不適合開這麼大的玩笑」。
娛樂中心／綜合報導
針對劉文正烏龍死訊一事，白冰冰今日在臉書發文，表示：「生死是何其重大的事，無論是本人還是親友，抑或是網民，都不適合開這麼大的玩笑。」她接著說，昨天一聽到假消息之後，有多少人難過、遺憾，傷心落淚，「包含我是其中一個，而且把原本安排好的節目橋段，以及歌曲緊急撤換掉，全部換成劉文正的經典」。
白冰冰為此忙了一夜沒睡，很多記者一早也打電話給她，想要訪談有關劉文正的事，「還好我電話都沒接，也沒回答，否則真的糗大了！」她也表示：「劉文正能夠繼續與我們在一起，那是再好不過了，大家也都鬆了一口氣，但是這個玩笑真的不好笑，我昨天還跟著難過了一陣子，也流了一些眼淚，最後…啊！烏龍，烏龍，真是烏龍！還好沒事最好，以後誰都不要開這樣的玩笑喔！老先生、老太太們禁不起這樣的折騰……」。
貼文一出，網友也紛紛留言：「昨天死了，今天復活。扯爆了」、「冰冰姐說的中肯」、「對啊！真種玩笑真的不能亂開！扯」、「冰姐說的最實在」、「真的，還好平安」、「真是太閒了，開這種玩笑，莫名其妙」、「平安健康」。（編輯：郭佩蓉）