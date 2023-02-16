內幕／藍總統民調侯郭不分軒輊　挺郭派憂侯成韓國瑜2.0

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，郭台銘的提前表態，對於現階段無法表態的侯友宜形成壓力，黨內兩方勢力各擁其主，不少挺侯派也公開質疑郭台銘四年前退黨的黨籍問題，更痛批要國民黨開後門讓郭具備黨籍根本是因人設事，大走回頭路。
親郭人士透露，從去年疫情爆發疫苗之亂開始，就不斷有藍營人士勸進郭台銘思考2024年的問題，但當時郭台銘關注於自己的事業，反問該人士「國民黨不是有侯友宜、朱立倫嗎？」不過，直到今年一月，郭台銘的態度開始鬆動，對於身旁藍營人士勸進，也不再全然推託。
據了解，郭台銘在農曆春節赴美期間，其實就已經開始謀劃國政議題，在美期間除了與家人享受天倫之樂外，也邀集美國政要、財經、企業界人士，針對疫情後經濟復甦、美中台日關係、兩岸關係等，商討對策，希望可以幫好的模式帶回台灣，為民謀福。
因此，當郭台銘回台灣後，公開表露自己希望爭取國民黨提名參選2024年總統，身旁的友人也並不意外，更十分支持。後續郭台銘也與王金平、黨秘書長黃健庭會面，清楚表達自己的意向。
據了解，黨內有一份內參民調，無論是侯友宜或郭台銘，對上民進黨的賴清德都贏10個百分點左右，但郭台銘的支持度小贏侯友宜2個百分點，在誤差範圍內，也就是說，郭、侯對國民黨而言都是具有勝選機會的人選。
不過，挺郭派人士示警，侯友宜畢竟就是現任新北市長，如果表態參選總統，勢必會被綠營攻擊落跑問題，打到體無完膚，就跟當初時任高雄市長卻要參選總統的韓國瑜一樣，最後落得總統輸、立委輸、高雄輸的三輸局面。
對於提前開打的戰局，黨主席朱立倫反倒顯得泰然自若，朱立倫曾對身邊的人以棒球賽形容2024戰局，當對手已經亮出可以支撐9局的明星球員，我們為什麼要提前亮牌呢？已經亮出的明星球員，每打一局就是一次能量的耗損，而他作為總教練，最重要的工作就是穩住戰局，直到明星球員可以正式出場。
但可以預見的是，黨內挺郭、挺侯勢力將繼續較勁，黨內暗潮洶湧的狀況，將會持續到正式決定人選的那一天；黨中央若不能運用智慧協調成功，恐將重演2019年的黨內初選之亂。