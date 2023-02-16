冷氣團說掰掰！明後回暖要把握 下週變天「最冷時段」曝
近日受強烈冷氣團影響，台灣各地比起上週明顯較寒冷，而明（17）日終於要迎回較溫暖的天氣，中央氣象局預報員張承傳指出，明後2天都是回暖的過程，各地白天高溫都可以到達攝氏22至25度，不過明日清晨在新竹、苗栗的空曠地區，仍可能因為「輻射冷卻」作用影響出現攝氏10度以下的低溫，且風向轉為偏東南風的原因，各地及外島大多都是多雲到晴，下一波轉冷的時間點將會是下週日（2/19）中午過後，東北季風明顯增強至下週三（2/22），最冷的時間點落在下週三清晨，中部以北低溫僅攝氏14至15度；且配合南方水氣，下週日至下週一（2/21）北部、東半部和南部山區將出現降雨。
記者張志浩/綜合報導
張承傳表示，今日白天冷氣團雖有減弱但不明顯，因此北台灣體感仍稍涼，不過明日確定將回暖，白天高溫北部來到攝氏19度、中部攝氏24度、南部攝氏25度、東部攝氏20度，高雄屏東地區更有機會衝上攝氏26至27度；低溫部分，北部攝氏13度、中部攝氏15度、南部攝氏17度、東部攝氏17度，特別要留意新竹苗栗空曠地區仍有輻射冷卻影響，攝氏10度以下的低溫有機會出現。
張承傳說，週五和週六補班日氣溫都相對溫暖，下週日中午過後，將有一波東北季風增強，氣溫又會逐日往下調降，而東北季風影響最劇烈的時間點預估在下週二到下週三的清晨，中部以北低溫約攝氏14至15度，北台灣白天高溫也僅攝氏17至18度，不過整體而言比近期冷空氣弱上不少，溫差也沒這麼大。
張承傳提醒，週五至下週日白天，台灣各地大多是多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨；此外，目前台灣南方有熱帶擾動正在發展，雖然成為「熱帶性低氣壓」的機率不高，不過仍會在下週日至下週一位台灣帶上一些水氣，因此除北部、東半部外，中南部山區也會出現一些降雨；而氣象專家賈新興表示，南方的熱帶擾動除了為中南部帶來一些降雨外，宜蘭地區也要小心局部較大的雨勢，對此氣象局回應：「主要看熱帶擾動和東北風是否搭配得宜，這樣的推測不無可能，但南方的雲系不確定性大，還有待後續觀察。」