日本外國旅客回流！1月達149萬人 台灣佔17.3％
新冠肺炎疫情延燒三年，世界各國也已走入後疫情時代，日本在去年大開國門，並於去年10月開放自由行後，訪日外國旅客人數也隨之增加。根據日本政府觀光局（JNTO）15日數據，1月訪日觀光客人數達149.7萬人，相較前一個月增加了12萬7300人。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《共同社》等日媒報導，根據JNTO統計數據，1月到訪日本的外國旅客人數達到149萬7300人，其中來自韓國的旅客達到56萬5000人，佔全體訪日外國客37.7%，為最大宗。其次為來自台灣的旅客，多達25萬9300人，占17.3％。第三名則為香港的15萬1900人，後續則分別為美國旅客8萬8100人、中國旅客的3萬1200人，接著為泰國、澳洲以及越南。
報導指出，相較之下1月屬於歐美市場的淡季，12月有耶誕假期，讓歐美旅客訪日需求增加，但1月受到農曆新年假期影響，來自亞洲的訪日外國旅客人數突破100萬人，1月的訪日外國旅客人數比起前一個月增加12萬7300人。但與疫情爆發前的2019年1月相比，仍然減少了44.3%，另外中國受到日本當局加強入境限制等影響，旅客數持續低迷，相較於2019年1月訪日旅客超過75萬人，如今只剩3萬1200人，跌幅超過95.9%。
由於中國旅客朝尚未復甦，日本各地針對開拓中國以外的客源，紛紛採取應對措施。神戶市的地區旅遊組織「神戶觀光局」正以現存日本最古老的清真寺作為賣點，大力吸引印尼遊客；岡山縣津山市則是看好法國的旅遊潛力，將當地傳統牛肉料理、農家住宿等傳統文化拍成宣傳片，在法國媒體上播放。