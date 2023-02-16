特企／燦坤「春耕購物節」多重優惠出擊　挑戰市場最優價

強檔優惠主推2/10-12限時3天Apple迎新送舊折抵加碼回饋，指定iPhone 14 Plus限時下殺87折；買氣日增的一級節能空調/冰箱舊換新，指定款現折1001元再享政府補助最高5000元；開學季強打筆電/桌機68折起；還有情人節熱門3C榜單特別推薦！一年的四季正揭開序幕，燦坤備齊滿足生活所需的各式3C產品，以豐富的優惠好康引領迎向豐收的一年！
燦坤「春耕購物節」聚齊百大3C品牌聯合響應，全館指定商品下殺8折起！活動期間凡購買指定品牌單品消費滿49元至5999元，除回饋3%燦坤K幣外，加碼單張發票消費滿1000元就送50元現折「春暖花開券」，K幣加現折享最高8%優惠；指定商品消費滿額還能再享高面額達999元的「春暖花開券」現折加碼送，數量有限、送完為止。另外還有銀行加碼優惠，購買指定商品刷指定銀行信用卡（國泰世華、玉山、花旗、中國信託、聯邦、滙豐銀行）並分3、6、8期享0利率，即可獲得1001元現折贈品券回饋！在燦坤一次購足指定優惠商品，單筆發票享最高現折6050元，部分商品再享3%K幣回饋！
瞄準開學季3C商機，主打文書處理功能筆電限時68折起，現購指定款筆電就送M365一年版，搭舊換新方案最高可折抵14800元。Acer Aspire 5 筆記型電腦 15.6吋原價27900元，活動價只要18900元；HP 15s 超品筆記型電腦 15.6吋活動價23000元，限時下殺5400元。開學換新螢幕囉，獨家推薦Acer 27型2K曲面液晶顯示器加購價只要5888元，買指定桌機就送螢幕！聯想平板下殺7折起，首推聯想 Tab M10 3rd Gen 平板電腦活動價5990元，購買指定款再送原廠皮套。活動期間購買PC、MAC主機，加購OFFICE 2021只要4390元（原價4790元），另外再送微軟滑鼠。另外，三星全新旗艦機系列新上市，2月19日前Galaxy S23全系列預購獨家贈「鴻兔大燦包」，預購重重疊加最高回饋上看8萬！
今年第一檔情人節即將來臨，燦坤獨家推薦3C情人專屬好禮熱門榜，今年就用最實用、有品味的生活電子選禮，來傳達你那顆有份量的用心吧！時尚情侶錶甜蜜助攻下殺73折起，主推HUAWEI Watch Fit 2獨家兩件組只要7990元，活動價現省2990元再送市價4377元超值大禮包；情侶款耳機推Jabra Elite 3/5真無線藍牙耳機，活動價兩件不到5900元。情人節小倆口就愛擠在一起追劇刷片，特別推薦小米智慧投影機2，限時只要13995元。
送禮還有心禮學，燦坤超精準3C選禮滿足所有男女送禮難題！親密接觸當然要有好口腔，推薦歐樂B微震科技電動牙刷+沖牙機組合下殺5折，活動價只要4290元，滿額再送Tescom吹風機；呵護秀髮新標準，新上市Panasonic奈米水離子吹風機吹出頂級時尚黑的駕馭風，燦坤獨家贈品及原廠好禮加碼送！想要男友有一個舒爽的門面，即刻入手百靈9系列諾震音波電鬍刀券後價只要25888元，再享Dyson吸塵器或Panasonic吹風機2選1，登錄還送Braun清淨機。
還在惋惜上週沒有跟到一年一次的燦坤獨家Apple Day嗎？本週燦坤再特別推出「Apple迎新送舊」換新機活動，即日起至2月12日限時3天開跑！iPhone 14 Plus 512G指定款下殺87折，活動價只要36888元（原價42400元）；指定款iPhone 14 Pro 現折5%！現購指定款MacBook Air M2享現折10%優惠；iPad Pro M2以及iPhone 14指定款活動價現折8%；另外Apple Watch S8指定款則可享7%折扣。凡於活動期間攜Apple舊機至燦坤實體門市估價，即享「Apple迎新送舊」限定優惠，回收成功折抵金額再加碼10%，現場估價、立刻折抵。眾多發燒Apple新品盡在燦坤，以上主推優惠品項限量發售，賣完為止。
年節過去、春意漸濃，燦坤線購物網統計指出季節家電及冰洗電器相關關鍵字搜尋量正成長超過60%，尤其冰箱、冷氣類商品的搜尋熱度最為顯著。燦坤年後持續響應政府一級節能家電舊換新政策，最高可享政府補助最高5000元。首推Panasonic 610公升玻璃四門變頻冰箱，最高可現省11900元，買就送總價值4589元的原廠贈品；聲寶 530公升玻璃三門變頻冰箱，最高可現省10090元，另外送市價2190元火山鬆餅機。購買指定款空調燦坤再加碼贈精美贈品3選1。
活動期間購買指定空調刷指定銀行信用卡並分期，再送1001元銀行現折贈品券，還有豐富原廠贈品及燦坤加碼好禮！主打LG 一對一迴轉變頻單冷空調，券後價加上政府補助，現在買實質花費不到17000元； TECO精品一對一變頻冷暖空調全新上市，刷指定銀行信用卡選擇分期再加上政府補助，最高現省10401元，還有原廠好禮4選1。
想要清晰好視氣就要看大尺寸電視！獨家推薦SAMSUNG 75型4K QLED 智慧連網電視，最高現省39000元，活動折扣直逼65折；以及LG 65型OLED EVO 4K極緻護眼電視，現在買最高享現金優惠16100元。凡於活動期間選購上述兩款指定電視機種，再享限量3C好禮2選1（Warpple行動智慧輕劇院或虎牌10人份多功能炊飯電子鍋）。
燦坤線上購物也迎春啦！凡於活動期間（2023年2月10日至28日）於燦坤線上購物網站選購指定品項，除享有會員促銷價外，還可另外再領「春暖花開券」直接折抵結帳金額。燦坤線上購物精選三大話題爆品， SAMSUNG 24型電競顯示器原價5690元，券後價4790元；Lenovo IdeaPad GAMING 3 電競筆記型電腦 15.6吋限時82折，券後價只要20300元；BISSELL 手持無線織物清潔機原價5990元，券後價5290元。
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