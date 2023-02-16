上海等港口堆滿空箱！出口商欲哭無淚　網酸：與西方脫鉤

快訊／北京反擊了！美企被列中國黑名單　報復曾對台軍售

▲美中關係再度陷入僵局，在美宣布將中國企業列入制裁清單後，北京以同樣手段反制。（圖／美聯社／達志影像）
▲美中關係再度陷入僵局，在美宣布將中國企業列入制裁清單後，北京以同樣手段反制。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中美「間諜氣球」風波延燒，美軍在連續擊落中國「高空飛行物」後，國務卿布林肯訪中行程也因此推遲，還有6家中國企業被美方列入貿易黑名單。外界預期美中關係改善的關鍵時機，竟轉變為交鋒不斷。繼昨中國外交部放話將對美國實體採取反制措施後，稍早中國商務部宣布決定將洛克希德馬丁公司、雷神導彈與防務公司列入「不可靠實體清單」，連下多道嚴苛處罰措施。

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中國外交部發言人汪文斌日前反批，氣球飛過領空的情況「並不是甚麼稀罕事」，光是去年美國的高空氣球就10餘次非法飛越中國的領空，然而美方「濫用武力、過度反應，升級事態，並以此為藉口非法制裁中國企業和機構」，為此宣告中國將採反制措施。

稍早，中國商務部宣布，自今（16）起決定將洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司、雷神導彈與防務公司等2實體列入「不可靠實體清單」，並採取多項禁止措施。包含禁止上述企業在中國從事進出口、新增投資，高層人員也遭限制入境，同時取消他們在中國境內工作的許可與停留、居留資格；同時也對上述企業處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來「對台軍售合同」金額的兩倍。

中國商務部指出，上述企業應當自本公告公佈之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行本決定，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。

中國商務部在2020年公布了《不可靠實體清單規定》，準備把危害中國主權、安全與發展利益的外國組織或個人列入黑名單。儘管北京稱該規定不針對特定國家也不針對特定實體，但該規定發表於美前總統川普接連對Tiktok及微信出手之後，外界普遍認定此規定為反制美國的出口管制實體清單（Entity List），更可能瞄準對台軍售企業或與中國立場相左的台企。

此前，美國商務部將5家中國企業、1間研究所列入制裁，分別是北京南江空天科技股份有限公司（Beijing Nanjiang Aerospace Technology）、中國電子科技集團公司第48研究所（China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute）、東莞凌空遙感科技有限公司（Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology）、鷹門航空科技集團有限公司（Eagles Men Aviation Science and Technology Group）、廣州天海翔航空科技有限公司（Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology），以及山西鷹門航空科技集團有限公司（Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group）。

美國商務部聲稱，解放軍使用高空氣球進行「情報和偵察活動」，違背了美國的國家安全利益，而上述制裁對象正在支持中國的軍事現代化，特別是中國人民解放軍陸軍（PLA）的航空航天項目，包括飛艇和氣球。
 

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