快訊／北京反擊了！美企被列中國黑名單　報復曾對台軍售

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稍早，中國商務部宣布，自今（16）起決定將洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司、雷神導彈與防務公司等2實體列入「不可靠實體清單」，並採取多項禁止措施。包含禁止上述企業在中國從事進出口、新增投資，高層人員也遭限制入境，同時取消他們在中國境內工作的許可與停留、居留資格；同時也對上述企業處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來「對台軍售合同」金額的兩倍。
中國商務部指出，上述企業應當自本公告公佈之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行本決定，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。
中國商務部在2020年公布了《不可靠實體清單規定》，準備把危害中國主權、安全與發展利益的外國組織或個人列入黑名單。儘管北京稱該規定不針對特定國家也不針對特定實體，但該規定發表於美前總統川普接連對Tiktok及微信出手之後，外界普遍認定此規定為反制美國的出口管制實體清單（Entity List），更可能瞄準對台軍售企業或與中國立場相左的台企。
此前，美國商務部將5家中國企業、1間研究所列入制裁，分別是北京南江空天科技股份有限公司（Beijing Nanjiang Aerospace Technology）、中國電子科技集團公司第48研究所（China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute）、東莞凌空遙感科技有限公司（Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology）、鷹門航空科技集團有限公司（Eagles Men Aviation Science and Technology Group）、廣州天海翔航空科技有限公司（Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology），以及山西鷹門航空科技集團有限公司（Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group）。
美國商務部聲稱，解放軍使用高空氣球進行「情報和偵察活動」，違背了美國的國家安全利益，而上述制裁對象正在支持中國的軍事現代化，特別是中國人民解放軍陸軍（PLA）的航空航天項目，包括飛艇和氣球。