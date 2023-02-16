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出遊避車潮　228連假省道易壅塞路段一次看

▲預估本次連續假期車潮將自2月24日下午起出現，觀光旅遊車潮將於2月25日至2月28日全日於各大觀光風景區湧現。（示意圖／NOWnews資料照）
▲預估本次連續假期車潮將自2月24日下午起出現，觀光旅遊車潮將於2月25日至2月28日全日於各大觀光風景區湧現。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

228連續假期自2月25日起至2月28日，共計4日。本次連假除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光風景區旅次為主，預估本次連續假期車潮將自2月24日下午起出現，觀光旅遊車潮將於2月25日至2月28日全日於各大觀光風景區湧現，返回工作地車潮則預計自2月27日下午起至2月28日出現。

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道路交通疏運部分，公路總局預測本次連假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道，如台9線蘇花路廊、南迴公路及麻里巴橋路段、台1線水底寮~楓港路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南及中彰大橋路段等、銜接高速公路路段，如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山~五甲系統路段等。

此外，重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線萬里~大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線桃園大溪路段及苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店~烏來路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等。

為紓解省道壅塞路況，公路總局將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，增進行駛時間優勢，鼓勵民眾搭乘公共運輸。

公共運輸疏運部分，公路總局已請各客運業者籌備充足運能以滿足旅客返鄉出遊旅運需求。為鼓勵民眾搭乘客運，該局於228連假期間推出多項公共運輸優惠措施。針對東部區域亦提供加碼優惠措施，購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享北宜、北花國道客運來回票4人同行1人免費，回程總票價再折抵200元，另有「在地有腳」租賃優惠可供民眾選擇，以上兩項區域優惠僅得擇一使用。截至112年2月7日，東西部國道客運228連假預售票總計售出5.5%，各路線餘票甚多，歡迎民眾多加搭乘。

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