出遊避車潮　228連假省道易壅塞路段一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線萬里~大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線桃園大溪路段及苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店~烏來路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等。
為紓解省道壅塞路況，公路總局將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，增進行駛時間優勢，鼓勵民眾搭乘公共運輸。
公共運輸疏運部分，公路總局已請各客運業者籌備充足運能以滿足旅客返鄉出遊旅運需求。為鼓勵民眾搭乘客運，該局於228連假期間推出多項公共運輸優惠措施。針對東部區域亦提供加碼優惠措施，購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享北宜、北花國道客運來回票4人同行1人免費，回程總票價再折抵200元，另有「在地有腳」租賃優惠可供民眾選擇，以上兩項區域優惠僅得擇一使用。截至112年2月7日，東西部國道客運228連假預售票總計售出5.5%，各路線餘票甚多，歡迎民眾多加搭乘。