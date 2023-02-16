吳淡如「電腦繪圖事件」道歉了！認老：誤用詞句非常抱歉
知名主持人兼作家吳淡如12日在臉書粉專曬出一張「電腦繪圖」作品，開心分享這是她的第一張作品，豈料遭網友質疑根本是「AI電腦繪圖」，也就是透過人工智慧算出來的圖片，並非實際動手操作的「電腦繪圖」，遭到大批網友炎上，雙方爭論不休，她甚至揚言提告：「AI萬歲。凡辱罵者已請律師搜証！」事隔5日，她態度軟化並且道歉，也承諾會賠禮給遭到封鎖的網友。
娛樂中心／綜合報導
吳淡如今（16）日在臉書發出大字道歉圖，表示：「我要道歉：謝謝專家指正，以後不再用電腦繪圖四個字，會改由『人工智能生成』。誤用詞句引起這麼大的風波，非常抱歉」。
吳淡如接著說，自己引起了這麼多的風波，浪費社會資源，無意冒犯，她也針對提告做出解釋，「有關於所謂的提告，也被某些人誤解了，提告只是指『用不堪言辭辱罵我、還有家人、祖先的言語。』當然還有因而牽連母校的，我只能跟母校道歉」。
最後，她表示：「有關對我的年齡歧視，用『老人』來提出批評的其實也是事實，我比這世界上大半的人都老，這個必須承認，只能說能夠活得老，看到世界如此變化，也是幸運。」至於「被封鎖的網友」，她也承諾會賠禮，「如果我們的小編不小心封鎖到了提供意見的朋友，請用私訊告訴我們，會以禮物向您致歉。還有一件事情必須自首。有關劉文正事件，未經查證，信以為真，就以錯誤新聞截圖致意，在此也跟大家道歉，實在不應該」。（編輯：郭佩蓉）