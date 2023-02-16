代理教師完整聘期中央補助？教育部會同主計總處研商

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全教總理事長侯俊良日前表示，代理教師過去並未保障完整聘期，導致權益受到侵害，學生受教品質也被影響，全教總從2016年就開始爭取相關權益，2019年嘉義市與金門縣率先保障1年聘期，近期桃園、台南、高雄、屏東與苗栗都表達願意保障1年聘期，希望其他縣市能儘速跟上，教育部能啟動修法，使代理教師的聘期、權利義務等全國一致。
另外，聘雇1名代理教師每月成本約5萬元，原有制度是由地方政府負擔聘用經費，部分縣市因為教育經費拮据，仍舊「猶豫中」，呼籲中央應給予補助。
教育部表示，有關代理教師完整聘期事宜，為維護代理教師權益，教育部自105年至今與縣市政府多次研商代理教師聘期議題，為使本案具有法源基礎，國教署於去年底密集針對「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」多方徵詢各界意見，主要研修方向包括代理教師聘期事項及服務日、請（休）假等事宜。
後續教育部已訂於2月20日邀集各地方政府及相關團體召開會議研商，以期有全國一致性作法並保障代理教師權益。
對於代理教師完整聘期衍生的薪資議題，各地方政府相關預算編列是依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」等規範，編列教師員額預算，用以支應所需編制內教師人事費用。
教育部表示，對於地方政府財政有特殊困難而無法立即支應，為保障全國代理教師權益，將會同行政院主計總處研商以一般性補助款或其他經費予以協助。
另針對各縣市所屬學校代理教師超出控管比例情形，為健全教育品質，教育部提到，國教署已於2月8日邀集各地方政府商議，代理教師員額比率應以教師員額的8%為上限，各校應增加正式教師數，降低代理教師比率。會中各縣市教育局處均表支持，將逐年補足正式教師，降低代理教師比率，以確保教育現場品質。