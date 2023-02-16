2歲女童寒夜走失！台南暖警帶返所照顧 助女童平安回家
真是多虧了熱心的波麗士大人！台南市永康區一位2歲女童，昨（15）日晚間10點多在街頭走失，警方獲報後趕到現場將女童帶回派出所安置。但女童講話還不通順，無法清楚表達意思，員警於是一邊陪看卡通，提供溫水及零食安撫女童情緒，一邊尋找女童家屬，最後順利找到女童姑姑，讓女童平安回家，使這起女童深夜流浪街頭的意外圓滿收場。
編輯中心/綜合報導
據了解，永康分局巡邏員警郭炫甫、廖文志，昨晚10點03分接獲民眾報案，稱深夜有女童獨自在街道行走，疑似是走失。員警到場後發現女童身上僅穿著單薄衣物，且仍包著尿布，擔心女童會在夜寒中受凍，故先將女童帶回派出所安置。
員警研判女童應是獨自離家外出因而走失，於是在周圍尋找家屬；另一方面，所內員警也陪女童看卡通安撫情緒，並提供零食與熱水，女童乖巧聽話，化身所內「人氣王」，可愛萌樣十分討人喜歡。
最終員警順利找到女童姑姑，女童果然是趁家人睡覺時，自己開門外出走失。幸好員警熱心相助，讓這起意外圓滿解決，女童家屬也對員警表達感激之意。
永康分局分局長甘炎民表示，巡邏員警郭炫甫、廖文志熱心助人，積極處理案件，為民服務之精神足為表率。另外也再次提醒民眾，家中幼童應全天24小時有人照顧，有幼童的家庭中門窗一定要特別注意，避免幼童擅自開門開窗導致憾事。（編輯：倪浩軒）