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OPPO摺疊機Find N2 Flip登台　「3功能」優化向三星開戰

▲OPPO Find N2 Flip解決了摺疊機使用痛點，迎來更大螢幕、更無痕和大電量的功能優化，準備分食三星的摺疊機市場。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip解決了摺疊機使用痛點，迎來更大螢幕、更無痕和大電量的功能優化，準備分食三星的摺疊機市場。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

三星將摺疊機帶進主流市場，價格和功能更能迎合大眾，在台灣市場不再只有單一品牌，OPPO今(16)日正式引進直立式摺疊機Find N2 Flip，為上掀式設計，官方在記者會上表示，觀察目前摺疊機有三大痛點：摺痕深、續航差以及封面螢幕小，Find N2 Flip對此強力優化，帶來3.26吋封面大螢幕、最無痕以及續航強，3功能優化直接向三星開戰。

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📍最大外螢幕
OPPO Find N2 Flip為了強化封面螢幕，封面螢幕來到了3.26吋，對比於老大哥的三星Galaxy Flip4的封面螢幕為1.9吋，很明顯的大上許多，摺疊後機身的一半為螢幕。光是變大，功能上就好用很多，不需翻開手機，左滑就能使用相機、查行程、看天氣、計時器及錄音等。因為螢幕大，「即時回覆」功能更可以透過外螢幕使用預設訊息回覆簡訊、LINE、Instagram等即時訊息；在外螢幕自拍模式下，除了以「高感光主鏡頭」自拍之外，還能縮放比例，調整至最適範圍強調細節。還提供「寵物互動桌布」，共有五隻寵物可以在外螢幕互動，例如：充電時寵物會舉啞鈴鍛鍊、電力低於15%時寵物會呈現疲累狀態等。

📍最無痕
摺疊手機有個難解的宿命就是摺痕，這次OPPO Find N2 Flip很明顯的在摺痕上較淺，官方解釋，轉軸為水滴型態，能讓螢幕彎摺半徑增大、變形更小、摺痕變淺，且摺疊後可以完美密合，避免灰塵從隙縫中進入，摺疊厚度更小。實際肉眼觀看，的確是淺了許多，但仔細看還是可見些微的凹摺，不影響使用體驗。官方指出，Find N2 Flip有通過40萬次摺疊耐用度測試。

📍電池加大
為了提高便攜性，摺疊機多少會在電池上被犧牲，Find N2 Flip使用了4300mAh大電量，能滿足全天候使用需求，此外搭配44W SUPERVOOC超級閃充，是現今小摺疊手機中最強閃充技術，只要57分鐘即可充飽電量至100%。

OPPO Find N2 Flip重點規格

  • 聯發科Dimensity 9000+處理器
  • MariSilicon X 自研影像 NPU 晶片
  • 6.8吋 (內螢幕) / 3.26吋 (外螢幕)
  • 5000萬畫素(主鏡頭) f1.8光圈
  • 800萬畫素(廣角鏡頭) f2.2光圈
  • 3200萬畫素(前鏡頭) f2.4光圈
  • 4300mAh電量
  • 8GB + 256GB，售價3萬1990元
▲OPPO Find N2 Flip。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip 封面螢幕為3.26吋，使用體驗更好。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip摺疊後可以完美密合，避免灰塵從隙縫中進入。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip(左)對比三星Galaxy Flip4(右)，OPPO摺痕相對較淺。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find N2 Flip搭配哈蘇影像系統。(圖／記者周淑萍攝)

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