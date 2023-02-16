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鴻海逾6萬筆專利數量曝光　扶植新創計畫不到一年秀成果

▲鴻海智權創新佈局獲殊榮，今（16）日入選科睿唯安（Clarivate）公布的2023年全球百大創新機構名單。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海智權創新佈局獲殊榮，今（16）日入選科睿唯安（Clarivate）公布的2023年全球百大創新機構名單。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海智權創新佈局獲殊榮，今（16）日入選科睿唯安（Clarivate）公布的2023年全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators™ 2023）名單。本次入榜，已是鴻海連續第6年獲獎入選百大名單，顯示公司在專利領域的努力獲得肯定。鴻海也在2022年公布「鴻海專利扶植新創計畫」，彙整逾1,400件優質專利，免費授權予新創公司申請使用，不到一年的時間，已與2家新創公司簽約合作，協助該新創事業的發展。

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全球百大創新機構獎今年評選方式延續使用雙軌制方法學，除了評選專利數量外，也特別針對企業收錄之所有專利項目，影響力（Influence）、成功足跡（Success）、全球化（Globalization）、技術獨特性（Rarity）等指標評估與計分，更強調專利的質量以及影響力。鴻海今年在各項指標表現均較去年提升，特別在「影響力指標」有優異的表現，顯現集團研發專利策略獲得外界認可。

目前鴻海有效專利數量多達61489件，從區域來看，以美國、日本之專利件數為最多，分別佔32.5%、27.3%，其次為中國大陸（22.4%）以及台灣（10.4%），顯示出集團的專利國際化佈局策略。

此外，鴻海專利類型數量，ICT產品零組件佔26.1%、奈米技術佔20.9%、生產與製造技術佔19.4%，類型分佈相當廣泛。近年鴻海已將專利研發方向聚焦在「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三項新技術領域，積極擴大相關專利投入，呼應集團新事業、新技術的發展方向。

鴻海科技集團中央智權總處林忠億處長表示，領先的創新研發能力與技術應用能力，是鴻海在環境與產業迅速變化中不變的堅持。集團持續解決更多更難的問題，並與社會共享鴻海的解決方案，專利是鴻海分享知識與技術的管道，除了能服務客戶做出更好的產品，更用來幫助新創公司發展更多元的應用，發揮更大的價值。

鴻海對內除了鼓勵同仁聚焦新專利技術的開發，優化研發能量，精進智財品質之外；對外也在2022年公布「鴻海專利扶植新創計畫」，彙整逾1,400件優質專利，免費授權予新創公司申請使用，協助降低新創公司前期研發成本。不到一年的時間，已與2家新創公司簽約合作，分別授權人工智能領域專利、空氣淨化設計專利等，協助該新創事業的發展。

此外，鴻海在專利智權對外應用上，也與多家知名加速器簽訂企業新創參與（Corporate Startup Engagement，CSE）合作備忘錄，從更多元的角度幫助台灣新創公司，包括培養智慧財產的正確觀念認知。未來鴻海會持續透過分享，擴大專利影響力，為社會做出更多的貢獻。


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