傳4月電價漲幅逾三成 工商協進會急喊：應兼顧公平原則
面對今（2023）年4月電價漲幅將逾三成的傳言，工商協進會今（16）日急提建言，希望調整方式應兼顧合理及公平原則，雖然企業肩負景氣復甦以及提供就業市場的責任，但去年工業用電大漲已對企業經營造成影響，建議電價調漲的幅度，應多徵詢工商界意見，且通盤考慮能源政策，建立更多元的供電方式，團時建議政府考慮現有核電機組延役，以降低發電成本。不過，先前台電就已多次強調，各國不分能源結構與發電占比，電業均面臨虧損與調漲電價的壓力，像是同樣是國營電業、且核電佔比更高的韓國，其電價調漲的幅度和虧損的金額，均大於台電。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部3月即將召開電價費率審議會，討論電價調整方案，外傳今年4月電價漲幅將逾三成，且工商業為首當其衝的調漲對象，對此，工商協進會表示，近一年來全球受到烏俄戰爭及原物料上漲衝擊，發電成本上漲已是事實，各國已經陸續調漲電價，工商界理解政府的考量，但希望調整方式應兼顧合理及公平原則。
如今國內正值疫後復甦時刻，企業肩負景氣復甦以及提供就業市場的責任，但去年工業用電大漲已對企業經營造成影響，工商協進會建議電價調漲的幅度，應多徵詢工商界意見，且通盤考慮能源政策，建立更多元的供電方式，減輕企業、民生的用電成本驟升。
穩定供電是工商界長期關切議題，工商協進會認為，台灣電力需求持續增加，建議政府在再生能源發電占比未達目標之前，考慮現有核電機組延役，以降低發電成本，同時有助於紓解台電調升電價的壓力，同時維持基載供電能力，因應用電需求。
不過，先前台電就曾多次強調，去（2022）年受到烏俄戰爭影響，國際燃料價格暴漲，各國不分能源結構與發電占比，電業均面臨虧損與調漲電價的壓力，例如同樣是國營電業、且核電佔比更高的韓國，其電價調漲的幅度和虧損的金額，均大於台電。