夏玉順爆機場鬧事！咆哮航警　華航聲明曝光

劉文正淡出演藝圈移居美國後就神隱至今，卻在昨（15）日傳出他已經於去年11月過世，可隨即又有友人透露死訊為假，當時劉文正的經紀人兼好友夏玉順還生氣表示「就是死了」，沒想到過了一晚，峰迴路轉，夏玉順又改口人活著，並透露要去日本了，沒想到今（16）日稍早傳出他日前大鬧機場的消息。
記者吳雨婕/綜合報導
據TVBS新聞指出，夏玉順日前在機場大鬧，疑似是為了轉移焦點爆出劉文正烏龍死訊，不過這些都只是外界揣測，《NOWnews今日新聞》致電夏玉順，目前手機正關機中。對此華航已對此事發出聲明，「1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。」
華航聲明全文：
1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。
事後該位旅客來訊抱怨，搭機過程未受特別關照有所不滿；但也有多位同機旅客來訊反映，該位滋擾旅客已影響他人。經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫的服務精神對待每一位旅客，該滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客。本公司已召開相關會議，將進一步依法採取行動。
華航特此強調，旅客在客艙內行為若妨礙機組員執行勤務，或不遵守機組員指示，本公司可採取必要措施制止，包括對該旅客之禁制措施。「以客為尊」是華航秉持的服務精神，但在飛安第一的最高原則下，維護搭機旅客的權益、確保執勤同仁的職場安全及人格尊嚴也不容妥協