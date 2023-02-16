南韓對北韓更加強硬　國防白皮書以敵人相稱

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這項2022年白皮書再次將北韓政權和軍方稱為「我們的敵人」，為2016年以來首次使用這個字眼，原因是北韓現正研發武器、對南韓進行網路和軍事挑釁，而且近來也將南韓稱為「敵人」。
白皮書中說：「由於北韓持續構成軍事威脅，不願放棄核武，因此身為主要行為方的北韓政權和軍隊就是我們的敵人。」
白皮書並指出，北韓為增加核武數量，不斷將反應爐的耗乏燃料加工，以致目前擁有大約70公斤武器級鈽元素，較先前白皮書估計的50公斤增加。
自1950－1953年韓戰以停戰協定而非和平條約結束至今，嚴格說來，兩韓仍處於交戰狀態。同時在2019年的罕見外交努力落空後，隨著北韓領導人金正恩加緊發展軍力，兩韓之間的談判陷入停頓。
金正恩去年宣告，北韓作為核武國家的地位「不可逆轉」，且幾乎每月都進行無視於制裁的武器試驗，包括發射其最先進的洲際彈道飛彈。
相應之下，南韓保守派新任政府加強與主要安全盟邦美國聯合軍演，並在最新版國防白皮書中將北韓稱為「敵人」。
分析家指出，這說明了兩韓關係現狀是「充滿對抗」。首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-jin）說：「這甚至讓人產生重回冷戰時期的印象。」
脫北者出身的首爾世界朝鮮問題研究所（World Institute for North Korean Studies）所長安江日（An Chan-il）告訴記者，南韓此舉理所當然，因為「北韓去年通過一項法律，載明北韓有權發動核武先制攻擊」。
安江日說：「南韓若是沒有任何回應並不妥當。」（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1120216