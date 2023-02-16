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細數民進黨多元族群政策　賴清德允諾持續復振原住民語言

▲賴清德出席原住民族語言復振頒獎典禮，原民會主委夷將·拔路兒在旁。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席原住民族語言復振頒獎典禮，原民會主委夷將·拔路兒在旁。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

副總統賴清德今（16）日下午出席「2023世界母語日－原住民族語言復振頒獎典禮暨發展會議」時表示，政府主張多元族群政策，持續推動國家計畫進行語言復振工作，期許大家和政府一起合作，共同復振原住民語言。

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▲賴清德出席原住民族語言復振頒獎典禮，期許民間與政府共同努力復振原住民語言。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席原住民族語言復振頒獎典禮，期許民間與政府共同努力復振原住民語言。（圖／總統府提供）
賴清德抵達後，首先觀看「世界母語日－傳承vuvu的話」推廣母語的紀錄影片。隨後致詞表示，他非常榮幸受邀出席「2023世界母語日－原住民族語言復振頒獎典禮暨發展會議」，他要代表總統蔡英文恭喜23位獲獎者，並向所有族語復振工作者表達最高敬意。

賴清德說，大家日以繼夜、不分時間與地點，全心全力復振族語，將母親以及vuvu的語言，重新帶回家庭、進入學校、社區，甚至進入教會，這對原住民族語言保存，及原住民族文化的推廣有非常大的貢獻，他表達肯定之意。

賴清德說，語言非常重要，台灣文學之母鍾肇政曾說，「沒有客家話，就沒有客家人」；同樣道理，沒有原住民語言，就沒有原住民。全球6000多種語言中，有40%瀕臨滅絕，每2周就有一種語言消失，台灣的語言也面臨此情況，台語在世代之間的使用率降低近60%，客語則降了70%，原住民族語更是降低90%，情況非常嚴重。

賴清德指出，蔡英文上任後，非常重視推動語言復振工作。2017年前行政院長林全推動《原住民族語言發展法》；而他擔任行政院長期間，也積極推動《國家語言發展法》，將客語、臺語、馬祖語等各固有族群使用的自然語言及台灣手語，都列為國家語言。

賴清德接著說，接任的前行政院長蘇貞昌，則在任內核定「國家語言整體發展方案」，首次提出《國家語言發展報告》，預計從2022年到2026年投入300多億元支持國家語言復振工作，這項重責大任將由行政院長陳建仁接續承擔。

賴清德表示，民進黨是執政黨，族群政策主張多元尊重，因此，經政府認定的原住民族從9族增加至16族，各族語也被列為國家語言，並用國家計畫來推動，希望大家能和政府一起合作，持續復振原住民語言。

▲原住民立委、民進黨原民部主任伍麗華出席原住民族語言復振頒獎典禮。（圖／總統府提供）
▲原住民立委、民進黨原民部主任伍麗華出席原住民族語言復振頒獎典禮。（圖／總統府提供）
同樣出席活動的陳建仁則指出，語言是讓族群文化、感情和歷史繼續流傳的重要工具，而母語是每個人最初的語言，也是族群的共同記憶，透過一代傳一代，使文化得以永續；語言如果消失，文化也會隨之消滅，因此唯有讓各種語言普遍使用，文化才會更加豐富、多元與活潑。

陳建仁強調，多元族群文化是台灣最珍貴的資產，台灣擁有許多不同的文化及語言，大家在同一塊土地上彼此尊重、相愛，也互相照顧、提攜，讓台灣成為一個真正自由、民主、多元、開放的國家，期許台灣在原住民族語言的傳承能夠不斷往前邁進，讓族語持續健全發展，並傳承於各個世代。

▲賴清德、陳建仁出席原住民族語言復振頒獎典禮。（圖／總統府提供）
▲賴清德、陳建仁出席原住民族語言復振頒獎典禮。（圖／總統府提供）

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