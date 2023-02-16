亞洲航空開通台北直飛泰國最新航線 攜手泰觀局推廣旅遊
為了刺激台灣旅遊市場，泰國觀光局駐台北辦事處攜手泰國亞洲航空開通兩條直航路線，包括台北到曼谷、台北到清邁的路線。今（16）日在泰國經濟貿易辦事處舉辦新航線發布會，亞洲航空宣佈特別針對會員推出超值優惠方案，在2023年2月20日至2023年3月5日期間訂位，將享有單程2990台幣起的機票錢，可預訂2023年2月27日至2023年10月30日的航班，價格經濟又實惠。
記者賴正琳／綜合報導
泰國經貿辦事處代表曾德榮（Mr. Twekiat Janprajak）表示，泰國推動「生物、循環及綠色」 (Bio-Circular-Green, BCG)旅遊政策，為了帶給觀光客最棒的大自然體驗和維護當地原始的生態環境，將向觀光客宣導，對泰國的環境要負起責任，例如不要講垃圾丟到海裡或在森林裡亂丟棄物品；同時鼓勵觀光客向有永續發展標章的商家購買商品。另外，曾德榮先生指出，他在台灣有去深山觀賞螢火蟲，讓他覺得相當不錯，是很棒的旅遊體驗。來台灣後，他覺得可以向台灣旅遊業學習優點，並將經驗帶回泰國。
亞洲航空公部門關係部執行長克里德帕塔納桑（Mr. Krid Pattanasan）表示，這是泰國亞洲航空繼日前開通台北到清邁航線後，首次開通台北至曼谷（廊曼）的直飛航班。「因為我們看到了遊客的潛力和旅遊需求。 泰國是最受台灣人歡迎的目的地之一。增加航線應該為遊客創造更多的便利和更多的選擇。」
泰國觀光局駐台北辦事處長丁蓉采（Mrs. Duangjai Kanteeranon）則指出，依照新的推廣概念「驚艷泰國新篇章」，積極規劃了許多推廣專案，而即將於3月14日舉辦的泰國旅展，泰國將會有42家旅遊業者前來台灣與台灣業者做商業交流。她額外笑著說，接下來泰國將迎來重大的節慶「潑水節」，是國際旅客也很喜歡的節日，非常推薦前往清邁體驗當地的潑水節文化。除了原有的購物、大自然和渡假行程，泰國觀光局也將推出深度社區旅遊、高爾夫球旅遊和養生美食旅遊，期盼吸引台灣的旅客前往泰國遊玩，恢復疫情前的觀光熱潮。