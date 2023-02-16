夏玉順「華航上大鬧」遭請下飛機！大聲咆哮失控影片曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝國安也PO出夏玉順大鬧以後被請下飛機的影片，「我這邊獨家取得了夏玉順大鬧之後在美國被請下飛機的畫面。基於媒體人天職，在這裡公開。並附上華航聲明。總之，空服員是人，不是僕人。在此對華航空服員說，辛苦了。」並在文末Hashtag「若要人不知」、「除非己莫為」。
只見影片中，夏玉順穿著紅色上衣，從座位上起身到走道上，一旁的空服員見狀則規勸他：「回去坐！」但他不知講了什麼，又走到後方，看起來非常生氣，對著空服員大罵：「我看你怎麼解釋！要不然你也管不住我！」空服員接著又請他回到座位上，要他不要「手來腳來」，但他馬上怒嗆，疑似說著：「為什麼要叫我回去？我事後要找人投訴」。
經過一番折騰，他好不容易回到座位上，但又站著不願坐下，空服員好聲好氣地請他坐下，但他又開始大聲抱怨，音量非常大，明顯已經影響到其他乘客搭機的心情。對此，華航也發出聲明：「1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理」。（編輯：郭佩蓉）
華航聲明全文：
1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。
事後該位旅客來訊抱怨，搭機過程未受特別關照有所不滿；但也有多位同機旅客來訊反映，該位滋擾旅客已影響他人。經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫的服務精神對待每一位旅客，該滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客。本公司已召開相關會議，將進一步依法採取行動
華航特此強調，旅客在客艙內行為若妨礙機組員執行勤務，或不遵守機組員指示，本公司可採取必要措施制止，包括對該旅客之禁制措施。「以客為尊」是華航秉持的服務精神，但在飛安第一的最高原則下，維護搭機旅客的權益、確保執勤同仁的職場安全及人格尊嚴也不容妥協。