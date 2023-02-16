藥品、急診部分負擔調整將上路　健保署估400萬人受影響

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今健保署說明，在以照顧弱勢為前提、不影響多數民眾權益，以及落實分級醫療的原則下，調整方案作了些微的修正，主要在收取門診檢驗、檢查的部分負擔，考量民眾目前未自付檢驗檢查費用，如於就醫時收取檢驗檢查部分負擔，後續若未執行檢驗檢查，將面臨退費問題，如於檢驗檢查當下收取，將增加民眾批價排隊人潮；在推行上需再有配套措施，並與醫界、相關團體溝通，在衡酌院所資訊能力及降低民眾影響衝擊下再予推行。此外，為避免對民眾就醫經濟負擔過度衝擊，在基層診所維持現狀不調整藥品部分負擔。
健保署解釋，本次擬訂新制的內容，主要目的還是要讓民眾有分級醫療與費用意識，珍惜健保醫療資源，調整內容包括門診就醫的藥品及急診就醫的部分負擔。門診藥品分為一般門診藥品處方箋及慢性病連續處方箋，其中一般門診藥品部分負擔的收取方式，在地區醫院及基層診所仍維持藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院收取藥品部分負擔20%，最多收300元。
為了鼓勵病情已穩定的慢性病人至基層診所就診，健保署表示，慢性病連續處方箋部分負擔的收取方式，基層診所仍維持免收；醫院如醫學中心、區域醫院、地區醫院第1次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔， 但第2次以後調劑維持免收，在急診部分負擔方面，在醫學中心及區域醫院，調降急診檢傷分類 「第1-2級」部分負擔，分別從450元、300元調降為300元、200元，「第3級」維持550元、300元，「第4-5級」從550元、300元調高為 800元、600元。
本次部分負擔調整，在民眾就醫行為不改變下，健保署估計，近6成7民眾不受影響，近1成7的民眾全年影響金額為200元以下，對於法定免部分負擔的民眾如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，以及有其他單位補助的低收入戶、榮民等，均不受影響。另對中低收入戶與身心障礙者維持現行收取方式。
根據健保署統計，黃兆杰說，估計約700萬人會受到新制影響，其中近1成7 ，約400萬人的民眾全年影響金額為200元以下，盡快於4、5月上路，不過4月的可能性較低。
為落實分級醫療，健保署認為，這次部分負擔調整對大型醫院而言，期待緩解人滿為患的現況；對穩定的慢性病人而言，到基層診所就醫則不影響就醫支出。由於本次調整與原111年5月15日施行「部分負擔新制」內容稍有不同，仍需依程序進行相關預告及公告。
部分負擔調整新制，對台灣醫療改革是十分關鍵的時刻，健保署說，在這段期間非常感謝各界的關心、支持及建議，將持續推動醫療資訊共享，減少重複用藥及檢驗檢查，也期盼在尊重醫療專業的前提下，將積極與醫界及民眾溝通，共同改變就醫行為，減少浪費、提升用藥安全，珍惜醫療資源，促進醫療服務效率，使健保效益極大化。