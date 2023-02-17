今起喝到補班日！四大超商咖啡PK：美式、拿鐵全買1送1

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📌優惠1：全台門市
今（17）日起至2月19日限時3天，濃萃美式、熱黑糖珍珠撞奶、熱四季春青茶同品項買1送1，另有濃萃拿鐵買2送1，咖啡皆不限冰熱。
📌優惠2：APP寄杯
OPEN POINT行動隨時取推出「222有愛日」活動，今（17）日起連續八天，多杯組方案都是222元，同品項、同規格及同價位可冰熱互換。
▪黑糖珍珠撞奶6杯222元。
▪一顆檸檬青茶 / 一顆檸檬紅茶任6杯222元。
▪冰蜂蜜拿鐵、完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡任4杯222元。
▪濃萃美式、濃萃拿鐵任5杯222元。
📌優惠3：精品咖啡
▪即起至2月21日，瓜地馬拉花神精品美式或精品拿鐵任2杯99元。
▪2月22日至3月7日，冰精品燕麥拿鐵嘗鮮價99元，當筆加價購第2杯10元。
🟡全家
2月17日至2月19日在門市使用全盈+PAY支付，享大杯特濃美式（55元）買1送1、冰熱不限，原價65元的SAKImoto嵜本玉米濃湯第2杯10元，單杯平均38元、約是5.8折。
2月18日補班日當天限定，APP推出6罐RedBull紅牛能量飲250ml、搭配6杯大杯特濃美式，提振組合價410元，平均1組「紅牛＋大美式」是68元。此外，在門市使用全盈+PAY支付，原價89元的威德薑黃活力飲、金盞花葉黃素飲，任選3件99元，約3.7折。2月20日至2月22日限時3天，APP隨買跨店取推出霜淇淋5支168元優惠，平均單支34元。
🟡萊爾富
2月17日至2月19日連續三天，門市特濃咖啡加1元多1杯，包含大杯特濃美式(55元)、大杯特濃拿鐵（65元），且不限冰熱，最高下殺5.1折，相當於是買1送1，換算下來單杯特濃美式28元、特濃拿鐵33元。
🟡OKmart
今明（2/17、2/18）限時兩天，買大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）、大杯濃厚美式（55元）、大杯濃厚拿鐵（65元），不限冰熱享同品項買2送1，約6.7折。