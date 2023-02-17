音樂撫慰人心！台灣國樂團帶來《魂縈夢繫》的好聲音

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而台灣國樂團首席劉貞伶所創作的《鬼湖戀》，源自於台灣原住民魯凱族流傳已久人蛇戀淒美的傳說，並以古調《小鬼湖之戀》加以發揮，以笛聲娓娓道來一段令人刻苦銘心的絕美愛戀。
王丹紅的《朝天歌》，帶領聽眾來到了黃土高原的陝北地區，體現出嗩吶作為伴隨陝北人一生的樂器，它流淌在每個陝北人的口頭心上，是陝北人的第二母語，是他們不可抗拒的信仰與寄託，將生活與藝術結合到生命深處。
最後壓軸為彭修文富有悲劇色彩的幻想曲《秦‧兵馬俑》，表現沙場上的秦兵思鄉返家的渴望，訴說苛政之下離人嫠婦的悲愴淒涼，逝者如斯，空留默默無語的兵馬陶俑，不勝唏噓。
國立傳統藝術中心團長劉麗貞表示，該場演出由「台灣笛子鬼才」樂團首席劉貞伶擔任《鬼湖戀》笛協奏曲主奏，這是她首次公開演出自己創作的作品，將台灣傳統元素編寫在樂曲當中，作品反映她在人生旅途中的深刻經歷，展現她對生命的認知與態度。
此外，還安排去年參與該團嗩吶新秀選拔冠軍得主溫育良演出王丹紅嗩吶協奏曲《朝天歌》，他為此曲特地遠赴陝北學習大嗩吶，將以熾烈的樂音表現陝北人民對嗩吶的眷戀與執著。
台灣國樂團音樂總監江靖波指出，該場曲目是經典中的經典，在讀了譜之後，「我明白了它們何以成為經典，像是滿懷著熱切用生命吐納的話語，記憶的輪迴與流轉將隨著音樂永恆不止，足以撼動你的靈魂。」
台灣國樂團表示，在《魂縈夢繫》開啟年度樂季後，接下來的演出也相當令人期待，上半年將巡迴北中南推出創意十足的音樂劇場，與新馬戲跨界共演《魔幻時空大稻埕》；6月邀請來自德國、美國、義大利、以色列及台灣等重量級手鼓天王，推出因疫情延宕多時的《登峰造擊》音樂會。
下半年的重頭戲，10月將與人間國寶鄭榮興合作客家文資風華《八音與天籟》，11月則由簡文彬指揮期待已久的世界首演《天工開樂》音樂會。海外巡演部分，分別在9月及11月將前往加拿大及韓國，重返國際音樂舞台，邀請樂迷們入場欣賞精彩的演出。
《魂縈夢繫》音樂會購票請上OPENTIX售票系統，或洽詢台灣國樂團02-88669791，更多演出資訊可以加入「台灣國樂團」Facebook、[email protected]、Instagram。