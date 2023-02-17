俄侵烏將滿1年！澤倫斯基誓捍衛領土　布林肯曝蒲亭底線

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澤倫斯基重申，烏克蘭的生存有賴於團結，除了積極邁向入歐之路，也拒絕任何會弱化國家的領土妥協，排除了與俄羅斯達成潛在和平協議時，放棄烏克蘭任何領土的可能性，並聲稱他與蒲亭（Vladimir Putin）之間不存在信任感，所以很難對話。
至於白俄羅斯強人總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）威脅，只要有1名烏軍士兵越過邊界，白俄就會在其領土與俄軍並肩作戰一事，澤倫斯基則回應：「我希望白俄不會參戰。如果他們參戰了，我們會戰鬥，而且我們會撐下去。允許俄羅斯利用白俄為進攻中繼站將會是巨大的錯誤。」
對於基輔而言，要奪回的領土可能包含2014年被俄國吞併的克里米亞半島，然而，據《政客》（POLITICO）報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週三在一場會議中曾表示，克里米亞是蒲亭的紅線，蒲亭堅定地認為克里米亞完全是俄羅斯的一部分，而不是烏克蘭的一部分，所以若烏克蘭試圖將克里米亞從俄國奪回，可能會導致俄羅斯做出更廣泛的回應。
消息人士透露，布林肯的談話顯示美國並未積極鼓勵烏克蘭奪回克里米亞，雖然他並沒有明確說出這些話，但此時觸碰克里米亞議題似乎不是明智之舉；然而，決定權仍在基輔手上，美國的援助重點是幫烏克蘭在戰鬥中取得進展，主要是在烏東戰區。
也有專家認為，烏克蘭或許不會直接奪回克里米亞，而是試圖孤立它，比如鎖定3處關鍵地點（通向俄羅斯的陸橋、克里米亞大橋、塞凡堡海軍基地）實施打擊，讓派駐的俄軍得不到足夠的支持，從而對俄國的軍事努力造成負面影響。