早知劉文正死訊是假消息？裘海正發文藏「重大暗示」

70歲一代巨星劉文正15日傳出在去年11月12日生日前，因心肌梗塞病逝於美國拉斯維加斯，沒想到，才隔一天，經紀人兼老友夏玉順改口，稱劉文正雖然有心肌梗塞，但還健在，演假死戲碼的原因是希望外界永遠不要打擾他，引起輿論譁然。劉文正徒弟裘海正於恩師死訊爆出當天，臉書發文意有所指，疑似早就懷疑劉文正「被人詐死」。
娛樂中心／綜合報導
裘海正在夏玉順公布劉文正猝逝當晚，發文寫下：「如果我對劉文正大哥『不熟』的話，知道他一定會跳出來澄清這是假消息...所以，重點來了...本來劉大哥就不愛被打擾，那爆這料的理由是？」似乎意指了解恩師的個性，知道對方必定不會出面澄清死訊是假消息，因此不解爆料者的目的。
對此，許多網友恍然大悟，留言直呼：「知師莫若徒～還是海正有智慧！這些爆料者，真是讓人無言！天王早已決心隱退，難道不能尊重當事人嗎」、「假米粉畫休」、「真真假假，假假真真，暈啊」、「人言可畏，劉大哥永遠在我們心裡」！
夏玉順接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時表示，劉文正人活得好好的，「他（劉文正）希望大家把他忘掉，他過世不過世，都永遠不會出來的，他現在非常的好，前面心肌梗塞了一下，結果就救回來了」，順著發病演一齣假死戲碼是劉文正本人的意思，因為商演邀約一直騷擾他，劉文正想要外界永遠不要打擾他，給粉絲留下美好的回憶就好，但說法和動機令人存疑。（編輯：楊穎軒）