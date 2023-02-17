為連任鋪路？80歲拜登健檢 醫師：一切正常、適合履職
高齡80歲的美國總統拜登（Joe Biden），16日接受例行健康檢查，儘管曾2次感染新冠肺炎，但結果顯示拜登沒有長期症狀，健康且精力充沛，適合履行身為總統的職責。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美聯社》報導，拜登16日在馬里蘭州一間軍方醫療中心接受例行健檢，逗留數小時後離開，之後白宮醫生歐康納（Kevin O'Connor）便宣稱，拜登是個健康、充滿活力的80歲男性，履行總統職責沒有問題。不過醫生並沒有推測拜登在86歲時的健康狀況可能會如何，那是拜登競選連任並成功的話，理應會卸下第2個任期的年齡。
報導指出，歐康納自從2009年起便擔任總統私人醫生，他針對總統健檢報告得出的結論理應受到高度關注，因為拜登這位美國史上最年長的總統，可能正在為2024年競選連任制定計劃。
包括民主黨人在內，美國政壇普遍對拜登尋求連任一事持保留態度。根據《美聯社》最近的民意調查統計，只有37%的民主黨人認為拜登應該尋求連任，總體來說，只有22%的美國成年人贊成他再次參選。
對於懷疑者而言，拜登的年齡無疑是他連任與否的重要障礙，並特別關注拜登的咳嗽、走路蹣跚、頻頻失言的時刻。