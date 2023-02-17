美參眾議員致函拜登　編列供台灣無償軍援預算

我是廣告 請繼續往下閱讀
議員在信函中敦促拜登指示白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）在2024財政年度中，在國務院外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）中，編列向台灣提供高達20億美元無償軍援。
議員在信函中表示，中共對台灣的挑釁達到新高點，中國越來越以武力脅迫美國在印太地區的盟友與夥伴，中國近日利用高空偵察氣球侵犯美國主權，對美國利益構成嚴重威脅。為阻止這一態勢，美國必須採取緊急行動以自我防衛，並確保美國的盟友與夥伴擁有抵禦中共所需的能力。
信函指出，拜登政府的國家安全戰略將中國列為美國面臨的首要地緣政治挑戰，但卻一直未能嚴肅與緊迫的採取行動，以使台灣得以武裝和裝備。美國必須武裝並裝備台灣，使其成為更強大與更具能力的夥伴，這只會對美國國家與經濟安全有益。
去年年底經美國參眾兩院通過並經拜登簽署生效的2023財政年度綜合撥款法案（Consolidated Appropriations Act, FY2023）中，編列20億美元預算提供台灣FMF貸款，但未納入2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）授權提供台灣的無償軍援。（編輯：高照芬）1120217