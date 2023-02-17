台灣去年併購件數創5年新高　10大案件看出3大趨勢

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就2022年全球各區域的併購表現，歐洲、中東和非洲地區（EMEA）的併購交易件數高於美洲和亞太地區，科技、媒體與電信（TMT）仍是併購活動最活躍的產業，貢獻2022年全球交易量和交易額的1/4。2022年台灣市場併購交易件數雖略高於2021年，然交易額則減少14%，但仍高於疫情前水準。
至於高階經理人主要關注2大併購形態，其對企業轉型至關重要，其一是能達成特定策略目標之併購、其二是能優化投資組合之併購。 儘管全球面臨經濟衰退、利率上升、股票估值下降、烏克蘭戰爭等地緣政治緊張局勢及供應鏈中斷等風險，但根據PwC「第26屆全球企業領袖調查報告」顯示，全球60%的CEO皆表示，其並不會因此而在2023年延後或放棄併購，畢竟透過併購仍是協助CEO重新定位企業營運方向、促進成長和成就永續的有效工具。
普華國際財務顧問公司董事長劉博文指出，現在的確不是放棄併購的時候，越是在總體經濟不確定、資本市場相對低迷的時期，也越容易出現估值誘人的標的，好機會往往在此時上門，並可望在景氣反轉向上時帶來優於預期的成長；而且由於估值調整及交易競爭者減少，也能為併購方提供更理想的投資報酬。
對於2023年各類產業的併購展望，總體經濟波動和地緣政治衝突對各產業的影響程度各不相同，PwC預測全球併購活動可望在2023下半年回溫，投資人和企業經理人也逐漸在短期風險與長期轉型策略之間找到平衡。其中科技、媒體和電信這部分，數位化進程及轉型依舊是企業關注的重點，軟體公司有關交易將延續2022年佔TMT併購交易7成以上的強勢表現，繼續主導產業的併購方向；其他可能成為2023年併購活動熱門領域，包括電信、元宇宙和電玩遊戲。
在工業製造和汽車（IM&A），PwC預期投資組合優化及業務分拆將驅動併購案的進行，尤其是有關永續發展和加速數位轉型的交易。金融服務則平台和金融科技的顛覆效應，正驅動金融服務領域產生快速的科技變革，金融機構對於強化數位能力的追求，將是促成併購的主因。
能源、公用事業和天然資源預測能源轉型仍將是投資者和經理人的優先目標，將投注大量資金於併購有關活動的開展。消費零售部分，雖然2023年消費領域仍然面臨經濟下滑與通貨膨漲的挑戰，但企業對投資組合的重新檢視和對轉型交易的關注，可望推動消費產業的併購活動。在健康產業方面，生物技術、CRO/CDMO、醫療科技、消費者導向的醫療保健和數位健康解決方案有關的併購機會，可望吸引投資人的強烈興趣。
普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出，在2023年有很多理由對併購交易活動抱持樂觀的態度，全球CEO們將考慮透過併購持續優化投資組合，並考慮策略性併購推動企業成長和轉型。此外，2023年外部經營環境不確定性將加速國際領導廠商處分非核心事業或其認為不具競爭性事業，而該等事業對台灣企業仍具有技術競爭性或利於切入其它國際市場，台灣企業應積極掌握該等併購機會，將有助於台灣企業轉型升級與提升全球競爭力。
此外，ESG於併購投資評估所佔角色日益重要，周容羽表示，各國紛紛提出相關規範，不論是歐盟「碳邊境調整機制」或是美國「清潔競爭法」，若適用併購標的營運或將影響其未來成本結構者，台灣企業於併購評估時應執行詳盡盡職調查且及早提出因應方案。