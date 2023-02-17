通膨怪獸吃薪資！王美花：需加大力道協助服務業升級轉型
通膨怪獸吃薪資！去（2022）年前11月受僱員工實質經常性薪資年減0.11％，已是連續第2年落入負成長，針對薪資漲幅跟不上物價上漲，經濟部長王美花指出，若特別條例能夠順利通過，即能有更多經費來協助各式措施進行，對於國家上半年在國際局勢或國內弱勢群體方面，皆有幫助，從經濟部立場來看，在內需服務業方面，確實要加大力道協助國內商業部門做更進階的升級轉型，提升品質，進而帶動員工薪資，「這也是經濟部努力的方向。」
記者鄭妤安／台北報導
根據行政院主計總處資料顯示，去年自3月起，實質經常性薪資因受到通膨影響，開始落入負成長。去年前11月全體受僱員工薪資概況，經常性薪資年增2.86％，寫近20年來新高紀錄，但若觀察考量物價因素的實質經常性薪資，反而年減0.11％，連續第2年落入負成長。
針對薪資漲幅跟不上物價上漲的幅度，有網友甚至表示月薪40K無法生活，對此，王美花說，國際能源價格造成物價高漲是全球性的問題，政府在這方面有進行許多的因應措施，能夠對刺激產業就業及經濟活絡，另外也有協助弱勢族群的辦法，若特別條例能夠順利通過，即能有更多相關的經費來協助各式措施進行，對於國家上半年在國際局勢或國內弱勢群體方面，皆有幫助。
她接續提到，從經濟部立場來看，促進產業不斷升級非常重要，若產業能具備國際競爭力，自然而然也會帶動薪資漲幅，但內需服務業方面，確實要加大力道協助國內商業部門做更進階的升級轉型，提升品質，進而帶動員工薪資，「這也是經濟部努力的方向。」