美晶片禁令發威！長江存儲廠房養蚊　日媒：中國雄心受阻

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紫光集團破產後，長江存儲由大基金和地方政府管理，專注於全球NAND市場上的競爭能力。美國大廠蘋果原計畫最快今年開始採用長江存儲的晶片，但自從華盛頓宣布對中國半導體進行技術、設備及人才出口管制後，其計劃被迫腰斬，長江存儲的發展也停滯不前。
報導引述一名在長江存儲任職3年的工程師說法指出，自己的部門從1月份開始裁員約10%的員工，並且凍結碩士生的招聘。該工程師嘆，現在公司內部氣氛嚴峻，前途未卜。
除此之外，長江存儲的擴廠計畫也因此延後，其位於武漢市的第二個工廠自2020年破土動工，計畫投資約1000億人民幣，將產能提高兩倍。但在半導體禁令後，現在只裝設好電氣設備，晶片製造設備安裝工作尚未開始。
另一家中國晶片公司面臨狀況一樣慘烈。報導指出，長鑫存儲本來計劃在合肥總部附近建第二個工廠，目前辦公大樓已經完工，但生產設施建設面臨長期延宕。長鑫存儲工程師表示，原先計劃在2023年開始營運，但可能最快也要到2024年或2025年才能實現。
報導指出，長鑫存儲新研發中心的建設也幾乎沒有進展。工程師透露，不僅碩士生招聘暫停，公司還將裁員5%至7%。
長江存儲和長鑫存儲均未對此作出回應。但據《Korea IT News》報導，中芯國際、長江存儲與長鑫存儲因為難以取得核心設備，今年實際投資將大幅縮減，科技市調機構集邦科技預測，相關設備投資恐下跌逾60%。
《日經亞洲》報導指出，中共於2015年將半導體定位為關鍵產業，並成立中國大基金，全力支持晶片產業發展。但隨著美中緊張局勢升級，華府收緊對中國晶片產業的出口限制，華為、中芯國際、長江存儲接連成為制裁目標。近來中國半導體市場持續低迷，長江存儲和其他晶片供應商的訂單逐漸減少，顯示出美國對中國半導體產業的壓制正逐漸發揮作用。