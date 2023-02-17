日本外國旅客回流！1月達149萬人　台灣佔17.3％

美晶片禁令發威！長江存儲廠房養蚊　日媒：中國雄心受阻

▲受到美國晶片禁令影響，中國長江存儲不僅裁員，擴廠計畫也延宕。（圖／NOWnews合成圖）
▲受到美國晶片禁令影響，中國長江存儲不僅裁員，擴廠計畫也延宕。（圖／NOWnews合成圖）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在繼華為、中芯國際之後，長江存儲被美國列入貿易黑名單，擴廠計畫大受影響。《日經亞洲》報導，長江存儲位於武漢的第二個工廠，雖然廠房已經蓋好，但裡頭空蕩蕩，晶片製造設備安裝工作尚未開始，更有工程師嘆內部氣氛嚴峻。報導指出，自美國在去年10月對中國祭出半導體禁令後，讓中國主要半導體製造商擴大業務的計畫受到阻礙，進一步重擊中國翻身成為半導體強國的信心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日經亞洲》報導，長江存儲是由紫光集團於2016年與中國大基金合作成立，並於2019年開始量產NAND閃存晶片。

紫光集團破產後，長江存儲由大基金和地方政府管理，專注於全球NAND市場上的競爭能力。美國大廠蘋果原計畫最快今年開始採用長江存儲的晶片，但自從華盛頓宣布對中國半導體進行技術、設備及人才出口管制後，其計劃被迫腰斬，長江存儲的發展也停滯不前。

報導引述一名在長江存儲任職3年的工程師說法指出，自己的部門從1月份開始裁員約10%的員工，並且凍結碩士生的招聘。該工程師嘆，現在公司內部氣氛嚴峻，前途未卜。

除此之外，長江存儲的擴廠計畫也因此延後，其位於武漢市的第二個工廠自2020年破土動工，計畫投資約1000億人民幣，將產能提高兩倍。但在半導體禁令後，現在只裝設好電氣設備，晶片製造設備安裝工作尚未開始。

另一家中國晶片公司面臨狀況一樣慘烈。報導指出，長鑫存儲本來計劃在合肥總部附近建第二個工廠，目前辦公大樓已經完工，但生產設施建設面臨長期延宕。長鑫存儲工程師表示，原先計劃在2023年開始營運，但可能最快也要到2024年或2025年才能實現。

報導指出，長鑫存儲新研發中心的建設也幾乎沒有進展。工程師透露，不僅碩士生招聘暫停，公司還將裁員5%至7%。

長江存儲和長鑫存儲均未對此作出回應。但據《Korea IT News》報導，中芯國際、長江存儲與長鑫存儲因為難以取得核心設備，今年實際投資將大幅縮減，科技市調機構集邦科技預測，相關設備投資恐下跌逾60%。

《日經亞洲》報導指出，中共於2015年將半導體定位為關鍵產業，並成立中國大基金，全力支持晶片產業發展。但隨著美中緊張局勢升級，華府收緊對中國晶片產業的出口限制，華為、中芯國際、長江存儲接連成為制裁目標。近來中國半導體市場持續低迷，長江存儲和其他晶片供應商的訂單逐漸減少，顯示出美國對中國半導體產業的壓制正逐漸發揮作用。

美出手！長江存儲被列黑名單　2024後恐淡出3D NAND市場

美國「科技制裁」連續重拳！中國長江存儲　傳裁員達10％

疫情退燒不能大意！比爾蓋茲示警　全球下一威脅是「它」

說好的精簡項目？Meta大裁員之際　祖克柏維安費漲400萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀