8成4學生兼差打工　美食外送掉出榜外

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近一步詢問學生想要應徵的職務類型，以活動/展場工讀生37.0%佔比最高，其次依序有餐廳內外場31.4%、飲料店員23.7%、助教22.3%、文書設計17.4%。值得一提的是疫情期間相當受到歡迎的兼職方式美食外送只佔2.0%，掉出十名之外。調查也發現，學生打工最重視的條件包括地點距離65.5%、工作薪資65.0%、工作內容54.8%以及排班彈性35.4%。
1111人力銀行公關總監陳尹柔指出，從學生最喜愛的工讀類型來看，仍然以門檻較低的民生服務業為主，因為疫情走向共存，外出活動的頻率增加，需要與人群接觸的打工職缺重新獲得學生的青睞，包括活動工讀生、餐廳內外場、飲料店員都是需要與人群接觸的工作。而疫情期間熱門的美食外送職缺，因為工作環境不固定、收入無法預測，再加上工作地點在戶外，危險性較高，在服務業大量缺工的時期，失去優勢，因此掉出學生想應徵的職務排行榜。
陳尹柔表示，1111兼差打工網目前有將近13萬筆工作機會數，比起去年同期增加21%，為了幫助學生族群可以快速搜尋到心目中理想的打工機會，網站以「短期打工」、「兼差家教」、「假日打工」、「現領日薪」、「學生實習」等熱門的職務關鍵字縮短搜尋時間。同時配合學生族群喜歡就近打工的需求，不但規劃距離找工作，更以全台近170所大專校院為圓心，盤點出「學校附近」1公里、3公里、5公里、10公里的打工職缺，學生可以透過定位，找到離學校最近的兼差打工機會，減少通勤時間，讓兼差打工事半功倍，也更加安全。