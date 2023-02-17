補班日迎好天氣！周六高溫飆26度 下波冷空氣這天來襲
隨著昨（16）晚上冷空氣減弱，今（17）日環境轉為偏東風，各地清晨低溫比昨日上升攝氏2度左右，天氣風險公司分析師林琮訓指出，雖然在空曠地區及花東縱谷受到輻射冷卻影響，仍出現攝氏10至12度的氣溫，但白天水氣少，各地都是多雲到晴的天氣，僅東北角、東半部沿岸以及恆春半島東側有零星短暫陣雨的機會，民眾可以好好把握未來3天到下週日（2/19），包括補班日的好天氣。
記者張志浩/綜合報導
林琮訓表示，今日白天高溫，中北部、宜花地區攝氏20至24度，南部、台東攝氏24至26度。明（18）日仍然維持相似的大氣環境，但整體氣溫會再回升攝氏1至2度，白天高溫偏暖，甚至會感覺有一點熱，早晚則感受較涼，日夜溫差大，民眾請多加留意，夜晚到清晨期間要多添加衣物，以免著涼。
下週日東北季風增強，一直到下週二（2/21）都會受到下一波冷空氣南下影響，北部、東半部地區天氣轉差，變為陰有短暫陣雨，中南部地區在下週日白天維持穩定晴時多雲，但是晚間到下週一（2/20），南方熱帶擾動的外圍水氣會逐漸北上，中南部雲量也會增多，但降雨不明顯，只有山區及恆春半島有下雨的機會。下週二水氣減少，將回歸典型東北季風的天氣型態，迎風面北部、東部有雨，中南部穩定晴朗。
林琮訓總結，預估這波冷空氣強度不是太強，中北部、東北部低溫攝氏13至14度，南部、花東攝氏15至17度，強度將會落在東北季風或是大陸冷氣團等級，白天北部、東半部雲量多，全天感受涼冷，中南部還是要留意日夜溫差大的情況。下週三（2/22）冷空氣逐漸減弱，氣溫回升。
林琮訓補充，目前在菲律賓東方海面上有熱帶擾動發展中，預估到週末會逐漸向西接近菲律賓並且沿著東側沿岸北上，若是發展得好，就有機會成為今年第一個「熱帶性低氣壓」，但是由於模式預報對於其發展強度的掌握較差，不確定性較高，有待週末密切的觀察。