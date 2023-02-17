新竹棒球場工程搞12億 林智堅告媒體人吳子嘉不起訴
美麗島電子報董事長吳子嘉去年直播時提到，「民進黨裡面有一個合法貪污的方法，這個破球場整修花12億」。前新竹市長林智堅認為，是在影射他辦理新竹棒球場招標過程涉貪，提告誹謗。台北地檢署認為，吳子嘉評論內容可受公評，今（17）日以罪嫌不足為由，予以不起訴。
記者潘千詩／台北報導
2022年7月24日，吳子嘉在Youtube直播時，以「新竹棒球場槓上開花董事長開講」為題，指「現在民進黨裡面有一個合法貪汙的方法，這個破球場整修花12億，他這個是用議價的，沒有開標的，你知道嗎？他就是限制性招標，我現在聽起來限制性招標的裡面，就是這個傢伙…他們限制性招標是可以用議價，就是直接喬的…12億A了很多很多很多錢，我跟你講保證一個破工程可以搞12億」。
前新竹市長林智堅自認，吳子嘉影射他在工程中涉貪，控告吳子嘉涉嫌誹謗。
檢方調查新竹市議會第10屆議員質詢紀錄，發現市議會國民黨團曾於2019年6月6日對新竹棒球場工程延宕、艾奕康工程顧問公司曾出現豆腐渣工程，「2014年8月29日15億元打造的台南港尾溝溪分洪道啟用3週就崩塌，台南地檢署蒐證多日，起訴4位相關工程師及第六河川局的工作人員」等問題提出質詢。
檢方認定，吳的言論與新竹市的公共事務及利益相關，並非單純為了損害他人名譽，況且吳也沒點名林智堅，縱然內容可能有聳動或誇張，但目的是增加民眾對公共事務的了解，沒有誹謗的主觀犯意。