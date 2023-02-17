主權不容侵犯！最新民調：66％支持擊落中國氣球

中國間諜偵察氣球近期入侵美國領空，遭到美軍戰機發射飛彈擊落，引發各國對中國間諜氣球活動的關注。軍方昨日證實，東引地區指揮部發現空中不明物體飄落，並於靶場拾獲印有簡體字字樣的氣球殘骸。根據台灣民意基金會今（17）日公布民調，66.3%受訪者支持若中國氣球入侵台灣領空，應該加以擊落。
記者呂炯昌／台北報導
當詢問「最近(2/5)美軍擊落一顆飛越美國領空的中國(中共)軍用間 諜氣球，引起中共軍方強烈不滿。有人說:『近期中國(中共)軍用間諜氣球也曾侵入台灣領空，未來如果氣球再出現，國軍應比照美軍將其擊落才對。』請問您贊不贊成這項主張?」結果發現40.7%非常贊成，25.6%還算贊成，12.2%不太贊成，7%一點也 不贊成，7.1%沒意見，7.5%不知道、拒答。
民調指出，二十歲 以上台灣人中，六成六贊成國軍應比照美軍將其擊落，如果中國(中共)間諜 氣球再度入侵台灣的話，一成九不贊成。贊成比不贊成多 47 個百分點，而且強烈贊成者高達四成一，相當罕見。
台灣民意基金會董事長游盈隆製出，這項發現傳達了一個清楚且強烈的訊息，那就是，台灣(中華民國)主權不容許任何外來挑戰乃台灣社會共識。
本次民調委託山水民意研究公司受基金會調查，訪問期間是2月13至14日；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本 1072 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。