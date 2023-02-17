補班限定！摩斯漢堡「紅茶＋薯條」50元 咖啡10元多一杯
補班優惠吃起來，周六上班就不苦了！摩斯漢堡推出補班小確幸幫全民打氣，即日起至2月19日限時三天，全台門市點大杯咖啡、經典奶茶任選第2杯10元；此外，即日起至2月28日期間，早餐時段還能用89元爽吃咖哩豬排堡搭配中杯咖啡，《NOWnews今日新聞》整理3大省錢重點一次看。
記者黃韻文/綜合報導
📌重點1：咖啡、奶茶加10元多一杯
2月17日至2月19日，大杯咖啡、冰奶茶加10元多一杯；此外，即日起至2月28日前，早餐時段祭出「咖哩豬排堡＋中杯咖啡」89元。活動優惠同時上架MOS Order APP。
📌重點2：買指定咖啡享薯條10元
2月17日至2月28日期間，到店消費椪糖雲朵拿鐵咖啡（80元），加10元點心多1件，享小薯、方塊薯餅、北海道可樂餅3選1，等於組合價90元，約是7.8折，此波活動優惠同時上架MOS Order APP，並可延長優惠使用期限至3月。
📌重點3：「紅茶＋薯條」50元
2月17日至2月28日期間，到店買大杯冰紅茶、摩斯咖啡、椪糖雲朵拿鐵，可用10元加購小包薯條，等於「紅茶＋薯條」是50元。此外，買和風蕈菇厚牛堡或干貝XO海老珍珠堡兩款套餐，可半價加購大包薯條。