北投罕見3.1地震！氣象局證實「火山活動」：非噴發前兆
今（17）日上午9點08分和9點22分，台灣地區分別在北投和花蓮接續發生兩起地震，芮氏規模分別為3.1和4.6，其中北投的地震深度僅4.8公里，最大震度位於陽明山3級，由於該地區出現較大地震的頻率低，又位處大屯火山附近，引起不少民眾討論，而中央氣象局地震測報中心主任陳國昌回應，此起地震就是大屯火山的活動引起，不過其實火山每天都在活動，雖然規模較大，但應是獨立事件，並沒有出現任何「火山要噴發」的前兆，民眾無須過度恐慌。
記者張志浩/綜合報導
陳國昌指出，早上北投的地震主因是大屯火山的「岩漿庫岩壁」有大量的地下水灌入，冷熱溫差過大，且水變為水蒸氣影響體積、壓力的情況下，造成岩壁破裂進而引發地震。
陳國昌解釋，火山其實每天都在活動，但規模都非常小，一般落在芮氏規模0到1點多，而氣象局也有針對大屯火山做24小時的觀測，以過去數據來看，大屯火山每天都有20至30次的震裂，像今日芮氏規模3.1確實算是少見，過去20年來僅有17次達到芮氏規模3以上，上一次是2021年11月28日，且「最多就到3點多而已，不會再更高了。」
此外，陳國昌也提及，此次地震的波形和火山要噴發時出現「膨脹類型的波」並不一樣，總結上述所有原因後，今日北投的地震雖然與大屯火山有直接相關，但卻是一起「獨立事件」，後續應不會有過多影響；陳國昌最後也補充，由於火山活動發生在岩層內，專家只能透過物理現象去推論發生原因，但發生後的結果較容易掌握，因此呼籲民眾不要過度擔憂或恐慌。