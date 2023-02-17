夏立言訪重慶抗戰遺址博物館　籲兩岸珍視歷史、共創和平

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夏立言一行於16日上午與當地台生、台商、台胞代表座談，下午則前往重慶市抗戰遺址博物館參訪。
在與重慶當地台胞座談時，會者一致表示，他們和其他地方的台胞一樣，最大的心聲就是盡快恢復原有的航班航點，以利兩岸人員往來和交流。夏副主席對此表示，這一趟走下來確實感受到大家的需求，也凸顯這個問題的急迫性。未來國民黨會持續關注這個議題，力求儘速恢復開放。
此外，夏立言在參訪重慶市抗戰遺址博物館後表示，對於當年重慶軍民在蔣中正委員長領導下堅苦卓絕、堅持奮戰的「重慶精神」由衷感佩，這是國民黨寶貴的歷史和精神資產。所以就在這次訪陸行即將結束時也以此自勉，只要堅定信念，終能克服一切艱難險阻，完成增進台灣民眾福祉、促進兩岸關係和平的目標。
夏立言強調，在參訪過程中可以深切體會到戰爭的殘酷、抗戰的不易，以及和平的重要。與此同時，也看到盟國之間不分國籍膚色相互協調合作、國民之間不分地域立場彼此團結互助的可貴，所以也想藉此呼籲，無論是太平洋兩岸還是海峽兩岸，都應該珍視這段情誼。畢竟過去的歷史無法改變，但未來的和平與美好現在就可以創造，相信這也是我們這一代人的共同使命。
夏立言一行完成在重慶的行程之後，將於17日上午乘高鐵前往成都，並在完成參訪及座談行程後，於晚間搭機返回台北。