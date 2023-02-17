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夏立言訪重慶抗戰遺址博物館　籲兩岸珍視歷史、共創和平

▲國民黨副主席夏立言訪重慶市抗戰遺址博物館。（圖／國民黨提供）
▲國民黨副主席夏立言訪重慶市抗戰遺址博物館。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

中國國民黨副主席夏立言一行於2月15日傍晚抵達重慶，即會見重慶市委書記袁家軍。在會談中，袁家軍表示重慶無論是和國民黨或台灣，都有非常深厚的歷史淵源，目前有大量台商、台胞在重慶發展或工作，對重慶的建設有很大的貢獻，而且重慶會帶動整個大西部，發展的空間還很大，未來希望在新能源汽車、電子通訊產業、青年交流等雙方有基礎和潛力的領域深化合作。

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夏立言對此表示，重慶不僅是抗戰時期的陪都，也是當初兩岸ECFA的簽署之地，現在又有不少台商、台青在此投資或求學。無論從歷史情感、對兩岸關係的重要性，還是台胞生活發展方面，國民黨都高度重視重慶。相信在這麼好的基礎上，未來雙方的交流合作將會邁向一個嶄新的階段，為兩地人民創造更多福祉。

夏立言一行於16日上午與當地台生、台商、台胞代表座談，下午則前往重慶市抗戰遺址博物館參訪。

在與重慶當地台胞座談時，會者一致表示，他們和其他地方的台胞一樣，最大的心聲就是盡快恢復原有的航班航點，以利兩岸人員往來和交流。夏副主席對此表示，這一趟走下來確實感受到大家的需求，也凸顯這個問題的急迫性。未來國民黨會持續關注這個議題，力求儘速恢復開放。 

此外，夏立言在參訪重慶市抗戰遺址博物館後表示，對於當年重慶軍民在蔣中正委員長領導下堅苦卓絕、堅持奮戰的「重慶精神」由衷感佩，這是國民黨寶貴的歷史和精神資產。所以就在這次訪陸行即將結束時也以此自勉，只要堅定信念，終能克服一切艱難險阻，完成增進台灣民眾福祉、促進兩岸關係和平的目標。

夏立言強調，在參訪過程中可以深切體會到戰爭的殘酷、抗戰的不易，以及和平的重要。與此同時，也看到盟國之間不分國籍膚色相互協調合作、國民之間不分地域立場彼此團結互助的可貴，所以也想藉此呼籲，無論是太平洋兩岸還是海峽兩岸，都應該珍視這段情誼。畢竟過去的歷史無法改變，但未來的和平與美好現在就可以創造，相信這也是我們這一代人的共同使命。

夏立言一行完成在重慶的行程之後，將於17日上午乘高鐵前往成都，並在完成參訪及座談行程後，於晚間搭機返回台北。

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