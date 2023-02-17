獲評台灣最塞車城市　中市府：凸顯捷運興建的必要性

全球衛星定位（GPS）荷蘭製造商Tom Tom近日公布全球最塞車城市排行榜，台灣最慢的城市是台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，平均時速約22公里。台中市交通局表示，這顯示台中地區蓬勃發展，吸引大量車流衍生塞車問題，更凸顯台中捷運興建的必要性。
記者顏幸如／台中報導
Tom Tom調查全球56個國家389個城市的塞車情形，英國首都倫敦成為尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速14公里，市中心平均每10公里開車要花36分20秒。Tom Tom也調查新北市以外的台灣5都，台中平均每10公里開車要花24分40秒，平均時速約22公里，名列全台第一；台北平均每10公里行車時間為21分10秒。
台中市政府交通局表示，Tom Tom發佈的全球交通塞車指數調查報告指標，主要來自使用該公司導航軟體的車輛，行駛於台中市所有道路（含高快速公路）的數據分析而來，該公司統計資料間接顯示台中地區蓬勃發展，吸引大量車流而衍生塞車問題，更凸顯台中捷運興建的必要性。
交通局觀察台中過去一年交通狀況，隨疫情逐步趨緩，主要幹道及各觀光景點車流量回到疫情前水準；近年多項重大交通建設陸續動工，如國4豐潭段、國1銜接台74等，周邊道路因工程影響常發生車多壅塞情形。交通局會將此數據作為交通治理參考，並持續推動捷運建設。