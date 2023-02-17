台灣送愛到土耳其！外交部：募集物資348公噸超乎預期
土耳其東南部6日發生芮氏規模7.8強震，造成超過3萬5000人喪生，逾10萬人受傷，鄰國敘利亞也有數千人死亡，國際社會紛紛動員援助土耳其。外交部今（17）日表示，至16日為止，累計募集的救災物資數量已達348公噸，超乎預期，將持續積極協請土耳其航空，將我國人愛心物資迅速送至前線災區。
記者呂炯昌／台北報導
外交部表示，駐台北土耳其貿易辦事處宣布向外界募集民生物資後，國人捐輸賑災物資踴躍，日前接獲土國駐台代表貝定可(Muhammed Berdibek)的請求後，即與國防部聯繫協調，自2月13至15日連續3日派遣軍用卡車10輛及國軍弟兄30名，協助載運國人愛心物資至桃園機場轉交土耳其航空送往災區。由於國人捐贈的愛心物資大幅超過預期，國防部再應外交部之請同意延長支援運送，終於16日圓滿完成階段性運輸任務。
外交部指出，國軍此次執行任務達80趟車次，運送愛心物資總重達116.7噸，讓國人愛心賑濟物資得以更快速度送往土耳其災區，再一次展現我國協助土耳其救災的愛心與能量。駐台北土耳其貿易辦事處已多次對我國政府及國人公開表達誠摯感謝。
根據駐台北土耳其貿易辦事處統計，截至16日為止，累計募集的救災物資數量已達348公噸，尚未計入直接送往機場倉儲的大型物資，該處也持續積極協請土耳其航空，將我國人愛心物資迅速送至前線災區。