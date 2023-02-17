蓋了也沒錢維護！衣索比亞輕軌系統難活　曝中資建設問題

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報導指出，2015年底開始營運的阿的斯阿貝巴輕軌，是由中國中鐵二院工程集團有限公司（CREEC）建設，4.75億美元的資金貸款則來自中國進出口銀行（China Exim Bank）；在頭4年創造了1110萬美元的收入，但相較於1.54億美元的營運成本顯然不夠，使其無法按計劃償還建設貸款，也沒有能力進行正常維護，必須設法彌補缺口。
觀察人士分析，衣索比亞輕軌與其他中資鐵路項目一樣，由於缺乏技術能力和進行適當維護的資金，即使蓋好了，後續如何長久營運都是問題。有研究人員認為，輕軌對普通人來說成本較低，是衣索比亞頗受歡迎的交通方式，但政府一開始能購買的車輛有限，訓練駕駛員也要時間和金錢，而輕軌本身相較於重型和中型鐵路系統，運量本來就較低、列車規模也較小，所以常常看到車廂塞得滿滿，有時甚至無法正常關閉，這對車輛壽命的磨損很大，但衣索比亞鐵路公司沒有資金或人力，來全面維護或更換它們。
倫敦海外智庫發展研究所（Overseas Development Institute）的研究員陳雲南（Yunnan Chen，音譯）表示，身為衣索比亞第一個鐵路項目，因這個國家缺乏製造專業零件所需的工業生態系統，幾乎所有東西都必須從中國進口，不過新冠疫情、中國封控、金融緊縮導致的外匯危機等，也可能是造成備件短缺的原因，而內戰的發生則無疑加劇了這些困境。
報導提到，衣索比亞過去10年一直是中資投入的重點地帶，部分原因是該國的地緣政治重要性，以及在非洲之角的戰略位置。除了輕軌以外，中國還投資了45億美元的阿的斯阿貝巴-吉布提鐵路（Addis Ababa-Djibouti railway），以及首都河濱綠色開發（the capital’s Riverside Green Development）等項目。
報導認為，中國在非洲的重大基礎建設，雙方都需考量到商業可行性的問題，即項目必須有足夠的利潤，才能為本身的持續營運創造資源，不至於淪為爛尾。