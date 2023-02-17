前往移工宿舍宣導　擴大自行到案專案免管制

內政部移民署「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」已開始實施，新竹縣服務站透過行動服務列車至移工宿舍加強宣導，專案期間自行到案者從寬論處，免予收容、處最低新台幣2,000元罰鍰、免管制入國，呼籲在台逾期的外籍人士於今（112）年6月底前，主動出面向移民署專勤隊自行到案。
記者賴正琳／綜合報導
移民署新竹縣服務站本(2)月份行動服務列車來到位於湖口鄉的長宏人力仲介公司勝利宿舍，向30位菲律賓移工全力宣導自行到案專案、防制人口販運以及居留法令規定，請移工們告訴身邊已逾期居（停）留的同鄉朋友或親人，移民署的專案期限是自112年2月1日起至6月30日止，鼓勵他們勇於出面，繳納最低罰鍰新台幣2,000元後就可以購買機票順利返鄉。移工艾力克斯表示會幫忙將專案海報轉傳到LINE群組以及自己的臉書頁面，鼓勵在台逾期居停留的朋友都能勇敢投案，以後不用再擔心害怕被查獲。
新竹縣服務站呼籲逾期外籍人士把握這次專案，主動向各縣市專勤隊及服務站到案，專案結束後，被查獲者將依法收容、最高罰新台幣1萬元、管制禁止入國最長達6年；另外，移民署正積極推動修法加重在台逾期停(居)留的處罰，修法的方向將朝提高裁罰金額為3萬至15萬元及管制來台期間最高為10年推動。在此請民眾協助宣導並呼籲身邊已經逾期的親友，把握專案期間於6月底前自行到案，及早返國回鄉與家人團聚。倘若針對自行到案專案有任何疑問，除了可撥打移民署各縣市服務站電話詢問外，也請多加利用移民署免付費、諮詢專線0800-024-881。