立委貪汙案高院開庭　蘇震清再辯借貸非貪汙

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蘇強調，自己跟李恒隆之間的金錢往來都是「借貸」關係，而且也都還清了，所以檢方上訴都是莫須有的羅織罪名，相信高院審理後，最後一定會還他清白。
蘇震清說，如果真的是「索賄」，怎會笨到用支票往來？自己還開支票給他（李恒隆）讓他去退領，這很基本的邏輯，為什麼要留下金流？留下斷點就好啦！
另外，蘇震清委任律師在法庭上主張，協調會、公聽會非立委職責，立委提出的建議也沒有影響力，且立委與陳情人之間有金錢往來，就能認定是因為「對價」嗎？
高院今天也有傳喚國民黨立委廖國棟出庭，但廖因病未到。廖國棟律師團主張，廖國棟面對前國會辦公室主任丁復華與「白手套」是知公關總經理郭克銘、李恒隆間的金錢往來，廖不知情也沒參與。
北檢指控，李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東有SOGO百貨股權爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查施壓經濟部，圖撤銷遠百對太流的增資案，取回SOGO經營權；李先行賄當時尚未退出民進黨的立委蘇震清，再透過郭克銘找上國民黨廖國棟行賄，由廖在公司法修法公聽會中發言、向經濟部官員施壓。
去年7月，北院將收賄金額最高的蘇震清判處10年、褫奪公權5年；廖國棟判處8年6月、褫奪公權4年。