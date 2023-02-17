細數南投8年滿滿芭樂票 黃建嘉轟林明溱：賄選詐騙犯
南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉今（17）日表示，國民黨候選人林明溱近期隨口亂開政見支票，在林明溱縣長任內，南投的天空至少升起了「垃圾處理」、「補助健保費」及「水里纜車」等三顆「詐騙氣球」，為提醒大家不要受騙上當，民進黨會為南投鄉親一一戳破。
記者黃宣尹／台北報導
黃建嘉指出，林明溱的第一顆詐騙氣球是「垃圾處理」。林明溱曾經向南投縣民保證一定成立垃圾處理中心，結果到卸任前都沒做，造成南投縣有20萬公噸的垃圾無處可放，到處都有垃圾山，甚至還怒嗆民眾「竹山的垃圾自己處理啦」。
第二顆詐騙氣球是「補助健保費」，林明溱從2014年時就在高喊要補助75歲以上老人的健保費，結果8年內什麼都沒做，被質疑跳票的時候還強辯說要「研究看看」。
第三顆詐騙氣球是「水里纜車」，林明溱上任時誇口說要建設水里到日月潭的纜車系統，讓水里成為全台知名的空中旅遊動線，結果8年過去，連纜線都沒有，更沒看到纜車，只看到林明溱跳票後的一堆藉口。
黃建嘉直言，南投的這三顆「詐騙氣球」，背後吹氣球的人就是林明溱，林明溱對南投的承諾一再跳票，八年縣長任內芭樂票滿天飛，不只是被判刑的賄選犯，更是被看破手腳的「政治詐騙犯」。
黃建嘉痛批，林明溱騙觀光、騙民生、騙長輩，升起一堆「詐騙氣球」，民進黨會一一戳破這些謊言，還給南投鄉親一個乾淨、誠信的政治風氣。